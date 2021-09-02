  • BIST 1.481,270
  • Altın 483,09
  • Dolar 8,2730
  • Euro 9,7750
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesine ait buhar jeneratörlerinin sevkiyatı başladı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci güç ünitesine ait buhar jeneratörlerinin sahaya sevkiyatı başladı.
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesine ait buhar jeneratörlerinin sevkiyatı başladı

Rosatom'un makine yapım bölümü Atomenergomash'ın bir parçası olan AEM-technology AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS sahasına gönderilmek üzere santralin ikinci ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörü yola çıktı.

Kara yoluyla Tsimlyansk Barajı Limanı'na ulaştırılacak buhar jeneratörleri, 650 tonluk köprülü bir vinç kullanılarak bir mavnaya yüklenecek ve deniz yoluyla Türkiye'ye gönderilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEM-technology Genel Müdürü Igor Kotov, her biri 355 ton ağırlığındaki 4 buhar jeneratöründen ilkinin yapımının planlanandan 8 ay önce tamamlandığını ve böylece setin temel üretim işlem süresinin yarıya indiğine işaret ederek, "Bugün Türkiye'deki ilk nükleer güç santralinin ikinci ünitesi için setin sevkiyatına başlıyoruz. Bizim için kilit nokta, bunun belirlenen zamandan çok önce başlamış bir sevkiyat olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Her biri 1200 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerini bekliyor02 Eylül 2021 Perşembe 09:12
  • ASELSAN ihracatta tarihte bir ilki başardı01 Eylül 2021 Çarşamba 16:21
  • ASO Başkanı Özdebir: İhracat odaklı bir büyüme ortaya koyuyoruz01 Eylül 2021 Çarşamba 13:41
  • TİM Başkanı Gülle büyüme rakamlarını değerlendirdi01 Eylül 2021 Çarşamba 13:33
  • Tarım Kredi, et ve süt ürünlerinde üretici konuma geçiyor01 Eylül 2021 Çarşamba 13:00
  • Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor01 Eylül 2021 Çarşamba 12:00
  • Okulların açılması öncesinde kırtasiye ürünlerine talep arttı01 Eylül 2021 Çarşamba 11:45
  • Türkiye ikinci çeyrekte OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi01 Eylül 2021 Çarşamba 11:39
  • Büyüme rakamları açıklandı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:16
  • TZOB, ağustos ayı üretici ve market fiyatlarını açıkladı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti