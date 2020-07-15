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Akkuyu'nun ilk ünitesinde kilit aşama tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kazanı, hidrolik testinden başarıyla geçti.
Akkuyu'nun ilk ünitesinde kilit aşama tamamlandı

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kazanının hidrolik testinden başarıyla geçtiği ve böylece santralin ilk ünitesi için kilit bir aşamanın tamamlandığı bildirildi.

Rosatom'un Mühendislik Bölümü Atomenergomash'ten yapılan açıklamada, reaktör basınç kazanının hidrolik testi için gereken hazırlıkların zorlu karantina koşullarında yapıldığı belirtildi.

Hidrolik testlerin özel bir teknoloji uygulanarak gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "Basınç kazanının son üretim aşamasını yürütmek için özel bir yer altı test tezgahı kullanıldı. Bu tezgahın içine bir destek halkası, onun üzerine de kaldırma kapasitesi 600 ton olan bir vinç yardımıyla reaktör basınç kazanı yerleştirildi. Kazan, daha sonra bir proses kapağıyla kapatıldı. Hidrolik testler, özel bir teknoloji uygulanarak yapıldı. Bu teknolojiye uygun olarak testler sırasında reaktör basınç kazanı içine, işletim basıncının 1,4 katı büyüklüğünde maksimum basınç uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Kazanın hidrolik testinin, AEM-Teknoloji Atommash AŞ Volgodonsk Şubesi'nde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kazanı, hidrolik testinden başarıyla geçti ve ilk ünite için kilit aşama tamamlandı." değerlendirmesine yer verildi.

60 yıl çalışmaya hazır
AEM-Teknoloji AŞ Volgodonsk Şubesi Müdürü Rovshan Abbasov, içinde bulunulan koşullara rağmen tüm işlemlerin hatasız ve yüksek kalitede yürütüldüğünü bildirdi.

Abbasov, "Uzmanlar, yapılması gereken tüm işlemleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirdi. Hidrolik testlerle hem reaktör basınç kazanının baz metalinin ve kaynaklanmış ek yerlerinin sağlamlığı hem de bu parçaların belirlenen hizmet ömrü olan 60 yıllık süre zarfında nükleer santralde çalışmaya hazır olduğu onaylanmış oldu."

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'de 4 adet Rus tasarımı 3+ nesil VVER reaktörü bulunacak. Her bir reaktör 1200 megavat kapasiteye sahip olacak. İlk ünitenin 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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