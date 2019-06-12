AKM Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu

Ankara şehir merkezindeki AKM Millet Bahçesi projesinin yapımı için ilk kazma vuruldu. Başkent’te yeni bir cazibe merkezi oluşturmak amacıyla başlatılan projenin 2020’de hizmete girmesi bekleniyor.

Ankara şehir merkezindeki AKM Millet Bahçesi projesinin yapımı için ilk kazma vuruldu. Başkent’te yeni bir cazibe merkezi oluşturmak amacıyla başlatılan projenin 2020’de hizmete girmesi bekleniyor.

GÜL BAHÇESİ KURULACAK

633 bin metrekarelik devasa alan üzerine kurulacak Millet Bahçesi projesinde yeşile ayrı bir önem verilecek. Millet bahçesine oluşturulacak koru, mevcut ağaçlarla birlikte yöreye uyumlu endemik, yerel ve yüksek uyum göstermiş bitkilerden oluşturulacak. Alan içerisine 7 bin 474 ağaç dikilecek. Millet Bahçesi’ndeki 4 bin m2’lik alana ise gül bahçesi kurulacak.

MİLLET CAMİSİ İNŞA EDİLECEK

Projede yer alan Millet Kıraathanesi 24 saat hizmet verecek. Alana 4 bin 553 metrekarelik cami de inşa edilecek. Dev alan içerisine tramvaylarla ulaşım sağlanacak. Bisiklet ve koşu yolları da kurulacak.

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) bulunduğu 633 bin 601 metrekarelik devasa bir arazi üzerine kurulacak olan Ankara Millet Bahçesi’nin yapımı için çalışmalar başladı. Alanda iş makinaları tarafından şu an hafriyat çalışmaları yapılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan ve dev şehir parkı olarak tasarlanan projenin 2020 yılında hizmete açılması bekleniyor.

YEŞİLE BOYANACAK

Muhabirimiz dev millet bahçesinin detaylarına ulaştı. Dev alan içerisinde doğal bir gölet ve yeşile ev sahipliği yapan korular oluşturulacak. Alan içerisine 7 bin 474 ağaç dikilecek. Millet bahçesinin içerisinde 7 bin 661 metrekarelik millet kıraathanesi, 4 bin 553 metrekarelik cami, çok amaçlı binalar, sanat atölyeleri, spor sahası, buz pisti, zipcoaster, bisiklet yolu, köpek gezdirme alanı, biyolojik gölet, pazar yeri, etkinlik adası, su gösteri havuzu, çayhaneler, pazar yerleri, kır lokantası, tohum merkezi, açık hava sineması, müzeler, çocuk oyun alanları, sağlık merkezi, bakım onarım merkezi, tramvay, kapalı otopark ve at maneji gibi çok sayıda sosyal alanlar bulunacak.

24 SAAT HİZMET VERECEK

Doğa, kültür ve insanların buluşma noktası olacak Ankara Millet Bahçesi her yaş ve cinsiyette insana ev sahipliği yapacak. Millet kıraathanesinde özellikle gençlerin verimli vakit geçirebileceği, ders çalışıp kitap okuyabileceği, internetten ve ikramlardan ücretsiz yararlanabilecekleri, fikir alışverişinde bulunarak sosyalleşebilecekleri ortam sunulacak. Kıraathane 24 saat hizmet verecek.

ANKARA MUTFAĞI TANITILACAK

Parkın Batı yönünde yer alan tören alanının yol güzergahı ile Hipodrom Caddesi arasında yer alan bölgede çocuk programlarının etnobotanik ve bostan programlarının, ekolojik mutfak, Ankara mutfağının tanıtıldığı kır lokantası, tören pisti ile birlikte yaklaşık 1 km’lik koşu, bisiklet ve yürüyüş parkurları ve pazar alanları bulunacak. Tören Alanı 53.850 m2, çocuk oyun alanları 18.435 m2, tohum merkezi alanı 750 m2, permakültür alanı 8.400 m2 olacak.

DEV AÇIK HAVA SİNEMASI

Mevcut AKM binası yeniden düzenlenecek. Alana 12 bin metrekarelik açık hava sineması yapılacak. Millet bahçesinin Kuzeydoğu sınırına müzeler oluşturulacak. Müzeler bölgesi 30 bin metrekare olacak.

4 BİN METREKAREYE GÜL DİKİLECEK

Millet bahçesine oluşturulacak koru, mevcut ağaçlarla birlikte yöreye uyumlu endemik, yerel ve yüksek uyum göstermiş bitkilerden oluşturulacak. Koru içinde yer alan koşu, yürüyüş, bisiklet, kafeterya, çocuk oyun alanları ve tematik bahçeler programı ile daha da zenginleştirecek. Alana 7 bin 474 adet ağaç, 102 bin adet çalı, 88 bin perenial, 740 adet sarılıcılar, 5 bin 328 adet su bitkileri dikilirken, 246 bin 200 m2 alana ise çim ekilecek. Aynı zamanda alanda 4 bin m2 gül bahçesi bölümü yer alacak.

TRAMVAY KURULACAK

Millet bahçesi içerisinde ulaşım raylı hat ile yapılacak. Tramvay hattı ile birlikte yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları alan içinde ulaşım alternatifleri sunulacak. Ring oluşturan dolaşım uzunluğu 2 bin 750 olacak. Bahçeler için ek gezinti yolları ise 4 bin 650 metre olacak.

ATA SPORLARI YAŞATILACAK

Millet bahçesinin merkezinde eş zamanlı farklı etkinliklerin yapıldığı özellikle binicilik, okçuluk, cirit gibi ata spor alanları kurulacak. 44 bin metrekare etkinlik çayırı, 7 bin 350 metrekare binicilik ve manej alanı olacak. 430 m2 Buz pisti, 940 m2 Zipcoaster, 935 m2 etkinlik Adası, 3 adet basketbol sahası, 1 adet çok amaçlı spor sahası yapılacak.

Alan içerisinde ayrıca şunlar yer alacak: “Araç yolları ve açık otopark: 21.585 m2, yansıma havuzları: 3.670 m2, su gösteri havuzu: 8.070 m2, sis havuzu: 922 m2, biyolojik gölet: 5.725 m2, pazar yeri: 6.700 m2, bisiklet park alanı: 165 m2, köpek gezdirme alanı: 240 m2.”

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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