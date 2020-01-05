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AKM önündeki yaya üst geçidi 'her yağmur sonrası sular altında' kalıyor

AKM önünde yer alan yaya üst geçidi her yağmur sonrası sular altında kalıyor. Üstü kapalı olmasına rağmen tavanı delik deşik olan üst geçit yayalara zor anlar yaşatıyor.
AKM önündeki yaya üst geçidi 'her yağmur sonrası sular altında' kalıyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde bulunan üst geçit her yağmur sonrası aynı manzaraya şahitlik ediyor. Tavanının birçok yerinin delik ve yıpranmış olması üst geçidin sular altında kalmasına neden oluyor. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşatan geçit, bir ucunda havaalanına giden otobüslerin durağının olması sebebiyle 7/24 kullanılıyor.

SULAR ALTINDA KALIYOR

AKM’nin Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan yaya üst geçidinin tavanının bakımsız olması yağmur sonrası geçidin sular altında kalmasına neden oluyor. Yağmur yağarken geçidi kullanan vatandaşlar karşıya geçebilmek için tavandan akan sulardan kaçabilmek için adeta ter döküyor. 

ust-gecidin-sular-altinda-kalmasi,-ataturk-kultur-merkezi, akm,onunde-bulunan-ust-gecit,,.jpg

TAVANI DELİK DEŞİK

Üstgeçidin tavanının bir ucundan diğer ucuna kadar su akıttığı görülürken, geçidin içerisinde bulunan aydınlatma sisteminden de su akması tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Üst geçidi kullanan bir vatandaş ilgili belediyeden geçide bakım yapmasını talep ederken, sorunu şu şekilde dile getiriyor, “Üst geçidinin tavanı boylu boyunca deliklerle dolu. Bu da her yağmur yağdığında çeşmeden su akar gibi insanların üstüne su akmasına neden oluyor.”

ust-gecidin-sular-altinda-kalmasi,-ataturk-kultur-merkezi, akm,onunde-bulunan-ust-gecit,,,.jpg

LAMBALARDAN DA SU AKIYOR

“Burayı kullanan birçok vatandaşın ıslanmadan karşıya geçmesi çok zor. Üstelik sadece tavandan değil, köşelerde bulunana lambaların içerisinden de su akıyor. Bu da yangın riskini artırıyor. Buranın bakıma alınmasını istiyoruz çünkü karşı yolda havaalanına giden otobüslerin durağı var. Bu yüzden 7/24 bu üst geçit vatandaşlar tarafından kullanılıyor.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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