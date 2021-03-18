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AKM'deki çökmede işçileri baret kurtardı

ÇALIŞMALARIN son hızla sürdüğü Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde asma tavanın çöktüğü sırada işçileri baretlerinin kurtardığı ortaya çıktı.
AKM'deki çökmede işçileri baret kurtardı

AKM inşaatında sona gelindi, yeni binanın yapımı yüzde 86 oranında tamamlandı. Hummalı bir çalışmanın sürdürüldüğü AKM inşaatında dün akşam korkutan bir olay yaşandı. Akşam saat 19.00 sıralarında asma tavan işçilerin üzerinde düştü ve 4 işçi hafif şekilde yaralandı. İş güvenliği kurallarının detaylıca uygulandığı inşaatta işçileri ise kullandıkları baretler kurtardı. 

AKM inşaatında çalışanlar baret kullanımına özellikle dikkat ediyor. Metrelerce yükseklikte iskelelerde 14 katlı inşaatta çalışanlar haber çalışması sırasında, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibine de baretleri kesinlikle çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunulmuştu.
 

BARET ÖZELLİKLERİ 

Baret, tesislerde çalışan kişilerin herhangi bir kaza anında darbelere, cisim düşmesine ve temas anında (alçak gerilimde) elektrik çarpmalarına karşı başı koruyan güvenlik şapkası malzemesi. 

Baret darbeye, neme, ısıya, yağa, aside, tere ve elektriğe karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Baretin gövdesini güçlendirmek için yapılan ve önden arkaya doğru uzanan çıkıntılar maksimum 5 tane olmalıdır. Baretin siperliği, minimum 4 santim maksimum 5 santim olmalı ve gövde ile açı görüşü engellemeyecek şekilde olmalıdır. Baretin isteğe bağlı olmak koşulu ile 3 numara altında imal edilir. Bunlar 50-54, 54-57 ve 57-62 santimdir. Baret baş çevre bandı ayarlanabilir olmalı. Genişliği 30 milimetreden küçük olmamalıdır. Ter bandı, baş çevre bandının bir parçası olabileceği gibi, sökülür takılır da olabilir. Ter bandı en az alın kısmını kapsayacak büyüklükte olmalıdır. Baş çevre bandı en az 4 adet baş üstü bandı ile donatılmalı, baş üstü bandının genişliği minimum 20 milimetre olmalıdır. Baret hava alacak şekilde dizayn edilmelidir. Baret renkleri: Beyaz, turuncu, yeşil, mavi, kırmızı ve sarıdır. Baretler renklerine göre farklı kullanıcıları temsil eder. Beyaz baretler üst düzey yöneticiler, mühendisler ve ziyaretçiler, sarı baretler işçiler, kırmızı baretler yangın savunma personeli ve kalite kontrolcüler, İş Güvenliği Uzmanları turuncu baretleri formen ve ustabaşılar, mavi baretleri bakım grubu çalışanları, yeşil baretleri ise sağlık personelleri kullanmaktadır.

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