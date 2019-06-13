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AKOM sel felaketi sonrası tüm ihbarları değerlendiriyor

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bünyesinde kurulan ve tüm birim yöneticilerinin görevlendirildiği AKOM, 7/24 esasıyla ihbarları değerlendiriyor.
AKOM sel felaketi sonrası tüm ihbarları değerlendiriyor

Olası su taşkınlarına karşı hızlı ve etkin müdahale için ekiplerin koordinasyonunu sağlayan Merkez, ilgili birimleri ekipleriyle birlikte kritik noktalarda konuşlandırıyor. 
    
METEOROLOJİ İLE İŞBİRLİĞİ

AKOM'un çalışmaları hakkında bilgi veren İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Tarık Laçin, şöyle konuştu:
“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatıyla Ankaralılara daha hızlı ve daha etkin bir hizmet sunabilmek için ASKİ, EGO, Fen İşleri ve İtfaiye birimleri AKOM’da 24 saat esasına göre çalışmaktadır.

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Büyükşehir sınırları içerisinde, merkez ve ilçelerinde meydana gelebilecek su taşkınlarına anında müdahale edilmesi başta olmak üzere afet sonrasında da ilgili birimlerle kurtarma ve temizlik çalışmalarını koordine ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile her 30 dakikada bir iletişime geçerek,  gelen güncel bilgiler doğrultusunda araç ve personeli anlık olarak yönlendiriyoruz.”

3 GÜNDE 310 SU BASKININA MÜDAHALE EDİLDİ

Yağışların başladığı Pazar gününden itibaren harekete geçen AKOM, vatandaşlardan gelen ihbarlar karşısında, ekiplerini yönlendirerek olaylara anında müdahale etmeyi sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri son 3 günde 310 su baskınına müdahale ederken, 271 adreste de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.
   
 

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