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AKP'li Tayyar'dan Arınç'a tepki: FETÖ'yü aklıyor

AKP'li Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın KHK'lılar hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
AKP'li Tayyar'dan Arınç'a tepki: FETÖ'yü aklıyor

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhrbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'a dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Arınç'ın FETÖ'yü akladığını ifade eden Tayyar, bakanları kurulu toplantısı sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın'ın açıklamalarının Arınç'a tepki mahiyetinde olduğunu ifade etti.

Arınç'ın açıklamaları AKP içerisinde tepkiye neden olurken söz konusu duruma ilişkin AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"FETÖ’yü aklama çabasına giren Arınç, bu kez külliyeye çarptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Arınç’a ‘15 Temmuz’u gölgeleme’ diyerek tepki gösterdi."
ARINÇ NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın, KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamalar kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.

"KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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