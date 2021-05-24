Akraba 2 kadının site bahçesinde öğretmeni darbettiği anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde, öğretmen olan H.D. adlı kadın, site bahçesinde, 1'i komşusu 2 kadın tarafından tekme, yumruk ve sopa ile vurularak darbedildi.

Olay, 19 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında, Demirtaş Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitede oturan, 2 çocuk annesi, öğretmen H.D. ile yanına gelen komşusu E.C. ve akrabası B.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.C. ve B.Ç., H.D.'yi tekme ve yumruk ile darbetmeye başladı. İkili, yere düşürdükleri kadına sopayla vurmayı sürdürdü. Olayı gören komşularının müdahalesiyle kurtarılan H.D., jandarmada kadınlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, E.C. ve B.Ç.'yi gözaltına aldı. Akraba 2 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anı ise sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; araçtan inen 2 kadının, bahçeden yürüyerek, kendilerine doğru gelen H.D.'yi tartışmanın ardından darbetmeye başladığı, bir süre sonra da komşuların gelip engel olduğu anlar yer aldı.