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Aksa Akrilik cirosunu yüzde 91 artırdı

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik’in 2021’in ikinci çeyreğinde cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarken net kâr da 8 kat yükselişle 424 milyon lira oldu.
Aksa Akrilik cirosunu yüzde 91 artırdı

Açıklanan sonuçlara göre, şirketin 2021’in ikinci çeyreğindeki cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91 yükseliş kaydederek 3 milyar 67 milyon liraya çıktı. Şirketin net kârlılık rakamıysa 2020’nin ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında 8 kat artarak 424 milyon lira oldu. Yüzde 50 sahiplik oranı ile müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa da 2021’de ciro ve net kârlılığını artırarak Aksa Akrilik’in finansal sonuçlarına katkıda bulundu.

Çalışanlara teşekkür etti

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, operasyonel ve finansal performans olarak başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, “Aksa Akrilik’i geleceğe taşıyacak sürdürülebilirlik ve yeni ürün yatırımlarımız devam ediyor. Yılın ilk yarısında toplamda 31 milyon doların üzerinde bir yatırım harcaması gerçekleştirdik. Ekonomideki zorlu koşullara rağmen sonuçlardan mutluyuz, bu başarıda katkısı bulunan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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