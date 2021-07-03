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Aksa Akrilik ve Akkim Kimya Fortune 500 listesinde yer aldı

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan, geleneksel ‘Fortune 500’ araştırması kapsamında Yalova’da faaliyet gösteren Aksa Akrilik ve Akkim Kimya’nın listede yer aldığı bildirildi.
Aksa Akrilik ve Akkim Kimya Fortune 500 listesinde yer aldı

Her yıl Türkiye’nin en başarılı şirketlerini belirleyen Fortune 500 listesi, kamuoyuna duyuruldu. Araştırma kapsamında en büyük şirketler 2020’deki net satış rakamlarına göre sıralandılar. Yalova’da faaliyetlerine devam eden akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik ve kimyasal madde üreticisi Akkim Kimya’nın, bu yıl da listede yer aldığı bildirildi.

Genel listede önceki yıla kıyasla 8 basamak ilerlediği kaydedilen Aksa Akrilik, 87.’nci sırada yer aldı. Şirket ayrıca Kimyevi Madde sektörel listesinde de 1 sıra yükselip 4. sıranın sahibi oldu. Akkim Kimya’nın ise, 11 basamak yükselerek 321’inci olduğu kaydedildi. Akkim, Kimyevi Madde sektörel listesinde de 1 sıra yükseldi ve 9.’luğa yerleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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