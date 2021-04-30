Akşam yemeğinden zehirlenen 40 işçi, hastaneye kaldırıldı

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında akşam yemeği yedikten sonra fenalaşan 40 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Aynı yemekten yiyen ancak rahatsızlanmayan 260 kişi de tedbir amacıyla hastaneye getirildi.

İlçedeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkartılan akşam yemeğinden yiyen 300 işçiden 40'ı bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri göstermeye başladı. Fabrika yetkililerinin durumu sağlık birimlerine bildirmesi üzerine zehirlenme belirtileri gösteren 40 işçi, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilerken, aynı yemekten yiyip, rahatsızlık göstermeyen 260 işçi de tedbir amaçlı hastaneye getirildi. 40 işçinin tedavisi sürerken, akşam yemeğinde verilen yemekten alınan örneklere ise incelenmek üzere el konuldu. Akşam yemeğinde ise tavuk sote ve pilav olduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.