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Aksaray şehidini uğurladı

İdlib'de Esad Rejimi tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen askerlerimizden Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız için memleketinde cenaze töreni düzenlendi.
Aksaray şehidini uğurladı

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, memleketi Aksaray'da defnedildi.

Şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşının uçakla getirildiği Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze, daha sonra kara yoluyla Paşacık Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Helallik alınmasının ardından şehit Yıldız'ın naaşı, Ulu Cami'ye getirildi. Burada şehidin eşi Türkan ve babası Atay Yıldız ile kardeşlerinin güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.

"HAKKINI HELAL ET ŞEHİT KARDEŞİM"

Şehidin ağabeyi Hacı Yıldız, tabuta sarılıp "Hakkını helal et şehit kardeşim" diyerek asker selamı verdi.

6 AYLIK KIZINDAN ŞEHİT BABAYA VEDA

Şehidin 6 aylık kızı Ebrar Yaren Yıldız, dedesi Atay Yıldız tarafından Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine bırakıldı. İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Yıldız'ın naaşı, Aksaray Şehitliğine defnedildi.

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