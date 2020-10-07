  • BIST 1.152
  • Altın 477,392
  • Dolar 7,8505
  • Euro 9,2310
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

Aksaray ve Sivas valileri arasındaki 'Anadolu aslanı' atışması malaklıya talebi artırdı

"Anadolu aslanı" olarak da bilinen Türk çoban köpeği Aksaray malaklısı, iri cüssesi, koruma içgüdüsü ve uysal yapısıyla dünya çapında ilgi görüyor.
Aksaray ve Sivas valileri arasındaki 'Anadolu aslanı' atışması malaklıya talebi artırdı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Sivas Valisi Salih Ayhan arasında malaklı ve Kangal köpeği için kullanılan "Anadolu aslanı" ifadesi nedeniyle sosyal medyada gülümseten atışma sonrasında malaklıya talep arttı.

Aksaray'da modern şartlarda kurulan çiftliklerde özenle yetiştirilip dünyanın dört bir yanına gönderilen malaklılar, anne karnındayken alıcısını buluyor.

Doğadaki tehlikelere karşı çobanların "en güvenilir yol arkadaşı" olan "Anadolu aslanı"na, Almanya, İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, Romanya ve Rusya gibi ülkelerden gelen yoğun talep dikkati çekiyor.

Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği (AKMİD) Başkanı Muammer Tıpırdamaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki hafta önce Vali Aydoğdu ile Ihlara Vadisi'nde malaklılarla birlikte gezinti yaptıklarını söyledi.

"Atışmadan sonra da yüzde 50 gibi talepler arttı"
Tıpırdamaz, malaklıların yaklaşık 3 bin 500 yıldır Anadolu'da bulunan bir köpek ırkı olduğunu belirtti.

Malaklıların 2 bin yıl evvel Asurlular zamanında savaş köpeği olarak kullanıldığını vurgulayan Tıpırdamaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aksaray'da modern şartlarda kurulan çiftlikler ve bireysel üreticiler, malaklı cinsi köpekleri özenle yetiştirerek dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Malaklının ünü artık ülkemizin dışına çıktı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bilinen çok önemli bir ırk malaklı. Valilerimizin tatlı atışması hem Kangal'a hem de malaklı köpeğimize yaradı. Bu hususta iki valimize de teşekkür ediyorum."

Tıpırdamaz, malaklıya zaten salgın nedeniyle yoğun ilginin olduğunu belirterek "İnsanlarımız müstakil evleri tercih etmeye başladığı için malaklı köpeklerini, evlerini korumak için tercih ediyorlar. Bu atışmadan sonra da yüzde 50 gibi talepler arttı. Üretici arkadaşlarımız bu durumdan çok memnun. Bu yıl için satışlarımız doldu. Yani yeni yılın ilk ayına kadar doğacak yavrularımızın hepsi satıldı. Köpek isteyenler şimdiden kayıtlarını bizlere yaptırsın, ocak sonrası ilk yavrulardan temin ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastane bahçesindeki şüpheli valiz, fünye ile patlatıldı07 Ekim 2020 Çarşamba 12:52
  • Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi07 Ekim 2020 Çarşamba 12:51
  • Bursa'da başıboş atlar, caddede koştu07 Ekim 2020 Çarşamba 12:50
  • Harem'de eylem yapan minibüsçülere polis müdahalesi07 Ekim 2020 Çarşamba 12:49
  • 25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor07 Ekim 2020 Çarşamba 12:49
  • Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş07 Ekim 2020 Çarşamba 12:48
  • TÜKODER Başkanı Koçal: Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor07 Ekim 2020 Çarşamba 12:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Resmi Gazete mesajı07 Ekim 2020 Çarşamba 12:46
  • Kız Adası'nın 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi bölgede memnuniyetle karşılandı07 Ekim 2020 Çarşamba 12:46
  • Yunanistan, Altın Şafak'ı suç örgütü ilan etti07 Ekim 2020 Çarşamba 12:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti