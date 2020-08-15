Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Aksaray’da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Hayati Akdemir yönetimindeki 68 S 0663 plakalı servis minibüsü, Cihat Palta’nın (28) kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler, otomobildeki 1 kişi ve servis minibüsündeki 9 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.A
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