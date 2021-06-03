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Aksaray'da lastiği patlayan yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

Aksaray'da, sol ön lastiği patlayarak, yerinden fırlayan boş yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada şoför ve 2 otobüs personeli yaralandı. 
Aksaray'da lastiği patlayan yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Niğde- Ankara otobanı Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesi yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Ankara'ya giden Uğur Öztürk (42) yönetimindeki 34 ZZ 4430 plakalı, Metro Turizm firmasına ait boş yolcu otobüsü, sol ön lastiğinin patlayıp, yerinden fırlamasıyla şarampole devrildi. Kazada şoför Uğur Öztürk ve otobüs personeli Murat İnce (53) ile Muhyettin Yağız (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

'OTOBÜS DİĞER TARAFA DEVRİLSE TIR BİZİ BİÇERDİ'

Yaralı sürücü Uğur Öztürk, "Lastik patladı ve bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Aracın ön kısmından ses geldi ve araç dengeyi kaybederek, şarampole devrildik" dedi.

Yaralı muavin Muhyettin Yağız ise "Aracın sol ön tekeri yerinden çıktı. Şoför, aracı toparlamaya çalıştı. Kaza olmadan önce şoför, su istedi, ona su verdim. O sırada sol lastikten ses geldi. Sürücü aracı toparlayamadı ve bariyere çarparak yan yattı. Eğer otobüs diğer tarafa devrilseydi TIR bizi biçerdi" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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