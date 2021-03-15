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Aksaray'da otomobiller çarpıştı: İki aileden 5 yaralı

AKSARAY'da hastaneden muayeneden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, karşı şeritteki otomobille çarpıştı.
Aksaray'da otomobiller çarpıştı: İki aileden 5 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Niğde'nin Çiftlik ilçesinde oturan Oktay Arpa (36), ailesiyle muayene olmak için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesiyle evine dönmek üzere yola çıkan Arpa yönetimindeki 42 YY 043 plakalı otomobil, Selime beldesi kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, Muammer Kılıç'ın (55) kullandığı 68 AAE 941 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada  sürücü Oktay Arpa, eşi Merve Arpa (36), çocuğu Damla Arpa (2) ile diğer araç sürücüsü Muammer Kılıç ve eşi Fatma Kılıç (55) yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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