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Aksaray’da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu

AKSARAY'da koronavirüs vakaları artmaya devam etse de vatandaşın cadde, sokak, pazar ya da bazı kuruluşlar önündeki yoğunluğu hiç azalmıyor.
Aksaray’da, PTT şubesi önünde ve pazarda; maske-mesafe unutuldu

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki  semt pazarında hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanırken, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadı. Alışveriş yapanlar tezgah önlerinde yoğunluk olupturup sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bazı pazarcıların da maske takmadığı görüldü. Alışveriş yapanlardan bazıları da  maskeyi  çenelerine indirerek alışverişe devam etti.

 PTT şubesi önünde de  yoğunluk yaşanırken,  sıra bekleyen kalabalık, mesafe ve maske kuralını ihlal etti. Polis de sık sık vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı.

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