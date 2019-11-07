Aksaray'da skandal protesto

Aksaray'ın Merkez ilçesinde bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda bazı velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep ettiği öne sürüldü.

Aksaray'ın Merkez ilçesinde bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velilerinin, otizmli çocuklara karşı eylem yaptığı iddia edildi.

"EYLEM YAPARKEN OTİZMLİ ÇOCUKLAR NE DÜŞÜNDÜ?"

Veliler, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktığı ve okul müdürünün de bu eylemi desteklediği öne sürüldü. Otizmli bir öğrencinin velisi de isyan etti. Veli, "Bu nasıl bir kandırmacadır, normal öğrencilerin gönderilmesi mümkün mü?" diye sordu ve şunları söyledi:

"Oraya normal çocuklarının ellerinden tutup 'Otizmli çocukları istemiyoruz' diyerek slogan atan ailelere sormak istiyorum; o çocuklar sizin çocuklarınız olsaydı ne yapacaktınız? Hiç düşündünüz mü siz orada toplanıp, eylem yaparken içerideki otizmli çocuklar ne düşündü?"

"EĞİTİM HAKKI KEYFİ KARARLARA BAĞLI DEĞİLDİR"

Skandal protestoya sosyal medyadan tepki gösterirken, Anadolu Otizm Federasyonu'ndan MEB'in harekete geçmesi çağrı yapıldı. Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) Twitter hesabından "Eğitim hakkının engellenmesi keyfi kararlara bağlı değildir" paylaşımı yaptı.

"MEB'DEN BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği de Twitter hesabından "Otizmli bireylerin eğitim sorunlarını kördüğüm noktasına getirip okul müdürleri, veliler derken bir de yetmiş gibi bir muhtarların insiyatifine bırakan MEB'den bir açıklama bekliyoruz" çağrısında bulundu.

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Sedef Erken de skandal protestoyu sert sözlerle eleştirdi "Keşke biraz insan olabilseniz ve bu birlik halinizi, gücünüzü faydalı işlerde kullansanız" ifadelerini kullanan Erken Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Umarım çocuklarınızda karşınıza çıkmayan otizm ve benzeri nörolojik farklılıklar torunlarınızda karşınıza çıkınca derneklerimize gelir destek isterseniz. Bugünkü bütün kötülüğünüze rağmen o gün yine biz elinizden tutacağız. Çünkü size benzemiyoruz ve hiçbir zaman benzemeyeceğiz."









