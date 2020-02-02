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Aksaray'da yıldırımla Türkiye haritası oluştu

Aksaray'da fotoğraf tutkunu Doktor Oğuz Yıldırım'ın, yağmurlu bir havada yıldırım sırasında çektiği fotoğrafta, yıldırımın  çizgilerinden adeta Türkiye haritası oluştu.
Aksaray'da yıldırımla Türkiye haritası oluştu

Yıldırım, ''Yıldırımlar o gün yatay şekilde bir hayli yoğundu. Çektiğim bir yıldırım fotoğrafında net bir şekilde Türkiye haritasının belirdiğini fark ettik. Bu hemen yakınlarımla paylaştım. Çok güzel tepkiler aldım'' dedi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli uzman doktor Oğuz Yıldırım, fotoğraf tutkunu olduğu için boş zamanlarında fotoğraf çekiyor.  Yıldırım'ın, yaklaşık 6 ay önce evinin balkonundan  çektiği yıldırım fotoğrafı ise görenleri  hayrete düşürdü. Fotoğrafta yıldırımın  çizgilerinden adeta Türkiye haritası oluştu.  Çektiği fotoğrafı görünce kendisinin de şaşırdığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

''4 yıldır Aksaray’da yaşıyorum ve amatör olarak da fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Özellikle yıldırım fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum.  Yaklaşık 6 önce evimin balkonunda 4’üncü katta tripod ile yine akşamüstü yıldırım fotoğrafı çekiyordum.   60- 70 kare fotoğraf çektim. Yıldırımlar o gün yatay şekilde bir hayli yoğundu. Çektiğim bir yıldırım fotoğrafında net bir şekilde Türkiye haritasının belirdiğini fark ettik. Bu hemen yakınlarımla paylaştım. Çok güzel tepkiler aldım. Gerçekten Türkiye haritasına yıldırım şekli bire bir uyuyor. Yakın zamanda bir aile dostumla görüştüğümde bunu geniş kitlelerle paylaşmam gerektiğini söyledi ''

Fotoğrafları kendi sosyal medya grubunda gören arkadaşlarının çok şaşırdığını belirten Yıldırım, ''Başta inanmayanlar oldu. Gerçek olamaz, dediler. Sonuçta tek kare 15 saniyede çekilmiş bir fotoğraftı. Bu 15 saniye içinde oluşan bir yıldırımın fotoğrafıydı. Şu anda en sevdiğim fotoğrafım ve bu fotoğrafı ömrüm boyunca saklayacağım. Burada oluşan şekil Türkiye haritası bizi en mutlu eden kare çıktı buna çok sevindik.  Tamamen tesadüfen oluşan bir olay. O gün 70 kare fotoğraf için 2 saat ayırmıştım. ''diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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