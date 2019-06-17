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Aksaray'daki atölyeden ABD'ye güveç, testi ve çömlek

Aksaray'daki atölyeden ABD'ye güveç, testi ve çömlek
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Metin Nalbantoğlu, oğlu Murat ile birlikte küçük atölyelerinde ürettiği toprak güveç, testi ve çömlekleri başta ABD olmak üzere Dubai ve Libya'ya gönderiyor. Atölyesini 11 yıl önce kurduğunu belirten Metin Nalbantoğlu, ''Eld

Günde ortalama 150-200 tane ürün yapıyoruz. O da iç piyasaya bile yetmiyor. Ama yapılırsa Dubai’den Libya’dan aşırı derecede talep var. Biz geçen yıl Amerika’ya 5 bin tane ürün gönderdik. Bu yıl tekrar o aracı firma bizden 5 bin tane güveç istedi" dedi.

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