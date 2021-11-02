  • BIST 1.541,190
  • Altın 551,33
  • Dolar 9,5417
  • Euro 11,0821
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 13 °C
»

Akşehir Belediyesi zabıta ve memur alım başvuruları başladı

Konya Akşehir’de Belediye, zabıta ve memur alımı yapacak. Akşehir Belediyesi zabıta memuru ve memur alım ilanı yayınlandı. İlana göre, başvurular 29 Kasım’da başlıyor. Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, aralarında sözlü sınav yapılacak.
Akşehir Belediyesi zabıta ve memur alım başvuruları başladı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Konya ilçesi Akşehir’de Belediye, zabıta ve memur alımı yapacak. 

Akşehir Belediyesi zabıta memuru ve memur alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. 

İlana göre, başvurular 29 Kasım’da başlıyor ve 3 Aralık’ta sona erecek. 

Adayların ilkin KPSS puanına bakılacak. KPSS puanları en yüksek olanlardan kontenjanın 5 katı aday belirlenecek. Bu adaylar sözlü sınava tabi tutularak alım yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

konya-aksehir-belediyesi-zabita-ve-memur-alimi.jpg

 

Gazeteilksayfa.com


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alacak30 Ekim 2021 Cumartesi 11:19
  • Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi alacak30 Ekim 2021 Cumartesi 11:17
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak30 Ekim 2021 Cumartesi 11:12
  • Yurtdışı Türkler Başkanlığı personel alım başvuru tarihleri ve şartları29 Ekim 2021 Cuma 10:06
  • Yenimahalle Yuva’da mahkemeden satılık arsa29 Ekim 2021 Cuma 09:55
  • Gölbaşı Karagedik’te icradan satılık tarla29 Ekim 2021 Cuma 09:49
  • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi oryantring malzeme satın alacak28 Ekim 2021 Perşembe 10:16
  • Ankara Çubuk’ta icradan satılık daire28 Ekim 2021 Perşembe 10:10
  • Ankara Altındağ'da icradan satılık 4 yıldızlı otel28 Ekim 2021 Perşembe 10:05
  • TED Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayınladı27 Ekim 2021 Çarşamba 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti