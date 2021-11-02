Akşehir Belediyesi zabıta ve memur alım başvuruları başladı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Konya ilçesi Akşehir’de Belediye, zabıta ve memur alımı yapacak.
Akşehir Belediyesi zabıta memuru ve memur alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.
İlana göre, başvurular 29 Kasım’da başlıyor ve 3 Aralık’ta sona erecek.
Adayların ilkin KPSS puanına bakılacak. KPSS puanları en yüksek olanlardan kontenjanın 5 katı aday belirlenecek. Bu adaylar sözlü sınava tabi tutularak alım yapılacak.
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