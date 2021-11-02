Akşehir Belediyesi zabıta ve memur alım başvuruları başladı

Konya Akşehir’de Belediye, zabıta ve memur alımı yapacak. Akşehir Belediyesi zabıta memuru ve memur alım ilanı yayınlandı. İlana göre, başvurular 29 Kasım’da başlıyor. Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, aralarında sözlü sınav yapılacak.