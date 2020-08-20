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Akşener: 5 yıldır uğramadığımız iftira kalmadı, en büyük hakem Allah'tır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 5 yıldır iftiralara uğradıklarını belirterek, ''Çok ağır iftiralara uğradık. Buna dikkat etmemin nedeni ilçelerde dolaşırken vatandaşlarımız da bunları söylediler." dedi.
Akşener: 5 yıldır uğramadığımız iftira kalmadı, en büyük hakem Allah'tır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'ın Eskil, Sultanhanı ve Ortaköy ilçelerini ziyaret edip, esnafla sohbet etti. Akşener, bir iş yerinde, "Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Akşener, daha sonra kent merkezinde bir düğün salonunda partilileriyle bir araya geldi. Partililere seslenen Akşener, 5 yıldır iftiralara uğradıklarını belirterek, şunları söyledi:

''Bugün burada içimi çok acıtan sözler duydum. Her arkadaşımız sözüne başlarken en çok 'iftiraya, hakarete uğrayan insanlarız' dediniz. Doğrudur. Çok ağır iftiralara uğradık. Buna dikkat etmemin nedeni ilçelerde dolaşırken vatandaşlarımız da bunları söylediler. Bugün en ağır sözleri söyleyenlerin utandıklarını biliyorum. 5 yıldır uğramadığımız iftira kalmadı. En büyük hakem Allah'tır. Ben neden buna dikkat çekmek istedim. İlçelerde dolaşırken vatandaşlar bana 'Size büyük hakaretler edildi" dedi.

İYİ Parti'yi birlikte kurduklarını dile getiren Akşener, ''İYİ Parti'yi birlikte kurduk. Siz direndiniz, kurdunuz. Türkiye’de her şey değişti. Daha neler neler değişecek. Çok çalıştınız ve Aksaray’da bir milletvekilimiz çıktı. Bugün şeref ve mutlulukla gördüm ki her gittiğimiz ilçede rastgele girdiğim her dükkanda her yerde Ayhan Erel için bana teşekkür edildi. İftiraya ve hakarete aldırmadan odaklanacağımız tek yer, milletimizin sinesidir. Bizim ailemiz 83 milyondur. Evimiz 83 milyonun sinesidir. Türkiye’de yaşayan her kişinin oyuna talibiz. Oylarını alabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

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