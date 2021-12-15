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Akşener: Acayip zenginleşmiş bir avuç insan, gittikçe sayısı büyüyen fakir fukara var

İYİ Parti Genel Başkanı Meal Akşener, 24 aydır esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu belirterek, "Acayip zenginleşmiş bir avuç insan var, bunların hepsi AK Parti'li. Gittikçe sayısı büyüyen fakir fukara var, haksızlığa uğramış insanlar var onlar da her partil
Akşener: Acayip zenginleşmiş bir avuç insan, gittikçe sayısı büyüyen fakir fukara var

Kahramanmaraş'a gelen Meral Akşener, akşam saatlerinde Demokrasi Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. İlk olarak burada toplanan kalabalığa seslenen Akşener, işsiz gençlerin, 82 puanla atanamamış öğretmenlerin olduğunu belirterek, "Sen, 82 puanla atanamazken ayısı, dayısı olduğu için atananlar var. Biz, el ele verip bu harami düzeni birlikte sandıkta oylarınızla, demokrasiyle göndermek için mücadele ediyoruz. Senin çocuğun açken, işsizken 5 maaş alan danışmanlar var. Haram olsun, zıkkım olsun. İşte bu haksızlıkları gidermek için el ele vereceğiz. Bir olacağız, bütün olacağız ve bu harami düzeni sandıkta addaya götüreceğiz" dedi.

'SİZİ, ŞUCULUK, BUCULUK ÜZERİNDEN BİRBİRİNİZE DÜŞÜRÜYORLAR'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 24 aydır esnaf ziyareti yaptığını, bu ziyaretlerde birçok işsiz genç, tencere kaynatamayan anne gördüğünü söyledi. İneklerini kesime göndererek besicilikten çıkanları, yıkılmış çiftçileri gördüğünü ifade eden Akşener, şöyle devam etti:

"O kadar çok şey gördüm ki, ağaların da bunu görebilmesi için sizlerle buluşup dertlerinizi dinlemeye devam edeceğim. Çok rahatsız oluyorlar, çünkü rahatlarını bozduk. Birlikte bozduk rahatlarını. Çünkü oculuk, buculuk üzerinden ferah ferah oyalıyorlardı. Sizi cepte keklik görüyorlardı ama bundan sonra hayır diyoruz. Ama gördüğüm bir şey var. Acayip zenginleşmiş bir avuç insan var,  bunların hepsi Ak Partili. Gittikçe sayısı büyüyen fakir fukara var, haksızlığa uğramış insanlar var onlar da her partili. Buradan size samimiyetle söylüyorum, bu gece yemek pişirmekte zorlanan kadınlara söylüyorum. Sizi, velinimet yapmak boynumuzun borcudur. Ama el ele vermek durumundayız. Bu ülkede israfı ortadan kaldırmak durumundayız. Yolsuzluğu, hırsızlığı, bu yolda yol yürüyenlerin önüne durup bunu kaldırmak zorundayız. Üretimi teşvik etmek zorundayız, istihdam yaratmak durumundayız. Üretenin yanında olmak zorundayız. Şimdi bunların yapılabilmesi için size de iş düşüyor. O da şu; şuculuk, buculuk üzerinden birbirinize düşürüyorlar sizi. Onlar kazanıyor, siz çırak çıkıyorsunuz. Biz, buna yol vermeyeceğiz. Elbistan'a bir hanımefendi dedi ki '7 milletvekili var, 7 uyurlar.' Anadolu'nun feraseti, vallahi ben demedim. Onları uyandırmanın yolu, oylarınızı çok pahalı hale getirmektir. Oylarınızı çantada keklik, cepte kabul etmesin bu ağalar. Sizin karşınızda gelsinler hazır olda dursunlar."

Demokrasi Meydanı'ndaki esnaftan alışveriş de yapan Akşener, ardından sohbet edip sorunlarını dinledi.

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