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Akşener, Bahçeli'nin "kapatılsın" dediği Türk Tabipleri Birliği ile görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı" dediği Türk Tabipleri Birliği'nin Başkanı Sinan Adıyaman’ı telefonla arayarak mücadeleleri için teşekkür etti.
Akşener, Bahçeli'nin "kapatılsın" dediği Türk Tabipleri Birliği ile görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından İyi Parti lideri Akşener de, Bahçeli'nin hedef aldığı Türk Tabipleri Birliği ile görüştü.

Akşener, TTB Başkanı’na, tüm sağlık çalışanlarına mücadeleleri dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede Covid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler ve sağlık çalışanlarının çalışma şartları ile ilgili talepler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TTB kapatılsın, yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılsın” çağrısı yapmış, Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen yanıtta "Uyarı ve öneri paylaşmak etik sorumluluğumuzdur. Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız" denilmişti.

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