Akşener: Kızılay'ın adını lekelemeye hakkınız yok

İYİ Parti grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Kızılay'ın vergi kaçırmak için kullanılmasına tepki gösterdi. Akşener, "Kızılay'ın üzerine leke düşürmeye ne hakkınız var. Naylon bağışlarla Kızılay'ı lekeleyemezsiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, "8 milyon dolar. 2017 kuru ile 30 milyon lira gönderip Kızılay'a demişlerki sen bir kısmını al ben bir kısmını. Peki bu para kimin hayvancılıkla uğraşan ama hayvan alacak parası olmayanların parası. Kızılay'ın üzerine leke düşürmeye ne hakkınız var. Naylon bağışlarla lekeleyemezsiniz" dedi.



Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



''Aziz milletim bir ülkede demokrasi önünde en büyük sorun yönetenlerin ahlaki çöküntüleridir. 150 yıllık Kızılay'da yaşananlara bakın. Bir naylon bağış kurumuna dönüşmüş durumdadır."

"MİLLETİN GERÇEĞİ ÇOK BAŞKA"

"Milletin parası ile zengin olurken millettin gerçeği çok başka. Bu hafta İzmir'deydik. Durum hiç iç açıcı değil. Esnaf para yok diyor, gençler iş yok diyor. Tire'de bir manavla konuştum büyük marketlerden yüzde 1 bizden küçük esnaftan yüzde 8 alıyor diyorlar"

"Bir taksici kardeşimiz kararname ile havalimanından yolcu almamız engellendi. Bin 900 lira cezası var. Yandaşın para kaçırması için Kızılay'ı araç yapanlar helal para kazanlara göz dikmiş durumda"

"Atatürk'ün anasına sövmek serbest sayın Erdoğan'ı eleştirmek 2 yıl hapis cezası. Bizim namusumuza leke atmak serbest Erdoğan'da kaşının altında gözün var dersen yandı gülüm keten helva"

"EKMEK PEŞİNDE KOŞANLAR VE RANTÇILAR"

"18 yıl önce yazdığı hikaye ile bugün yaşananlar arasında uçurum var. Toplum 'dindar ve sekülerler diye ikiye ayrılıyor' diyorlar. Evet doğru toplum ikiye ayrılıyor. Ama helal ekmek peşinde koşanlar ve rantçılar diye ikiye ayrılıyor. Bunlar Türkiye'nin yeni kutupları. Bu gidiş hayra alamet değil. Bu gidişle doğazgazı yaksa yaksa zenginler yakar ama dünyayı da garipler yakar"

"İŞSİZLİKTE EN KÖTÜ 10 YILI YAŞIYORUZ"

"10'ar yıllık dönemlerine böldüğümüzde işsizlikte en kötü 10 yılı yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden beri damat beyin politikaları ile yeni işsiz sayısı 7 milyona ulaştı. Sadece üniversite mezunu işsiz sayımız BM'de tanınan sayıya göre 70 ülkenin nüfusundan daha fazla"

"Bize göre Türk ekonomisi 21. yüzyılın yarışan ülkeleri arasında girecekse, tıpkı bizim gibi 82 milyon nüfuslu Almanya veya başka birçok ülkenin yaptığı gibi vatandaşlarımızı üretime katmalıyız"

"SİYASETİN MERKEZİNDE RANT MI VAR YOLSUZLUK MU VAR?"

"Bugün kalkınma ve gelişim veri üretme alanı haline geldi. 3 milyon KOBİ'miz var. Türkiye KOBİ'leri ile birlikte bunu yapmak zorunda istihdam ve üretim yapmak zorunda. Bugün artık dünya tarihte hiç olmadığı kadar küçük bir hale geldi. Kavramlar ise herkes için erişebilir oldu. Mesela neyin ne kadar olduğu değil artık ne olduğudur. Siyasetinizin merkezinde ne var? Rant mı var, yolsuzluk mu var? Türkiye bu sorunları aşar yeter ki rantın değil milleti doyurmayı hedefleyen bir yönetici olsun"