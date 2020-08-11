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Akşener: Parlamenter sisteme geçişe destek veririz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişe destek vereceklerini" kaydetti.
Akşener: Parlamenter sisteme geçişe destek veririz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine gitti. Esnaf ziyareti gerçekleştiren Akşener, vatandaşların sorunlarını dinledi. Akşener, bir çay ocağında ise vatandaşların sorularını cevapladı. Akşener bir vatandaşın, "Erken seçim bekliyor musunuz?" sorusuna, "Ekonomiye bağlı, çok erkenini beklemiyorum, ekim, kasım diyorlardı bir ara, onu beklemiyorum. Belki 2021'in Haziran'ı olabilir" yanıtını verdi. 

Daha sonra Bahşılı ilçesine geçerek, esnaf ziyaretini sürdüren ardından da Hasandede Türbesi'ni giden Akşener, basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Aslında iki partinin sayısal çoğunlukları var. Türkiye'nin içi ile ilgili oluşan herhangi bir soruna yönelik bize ihtiyaçları yok. Dış politika açısından hadiseye baktığımızda ise Millet İttifakı'nda yer alan hiçbir parti dış politikaya yönelik sorun olduğunda, orada devletini, milletini yalnız bırakmadı. İkincisi, bu çağrı, Türkiye'nin taşınamaz hale gelmiş yüklerinin ve problemlerinin çözümü için ise, o zaman 5 Mayıs 2018'den beri söylediğimiz bir şey var; 'Tek partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi Türkiye'ye uygun değil' dedik. Dolayısıyla haklı çıktık bu konuda. Karşılık önerimiz de iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bu konuda bizden yardım, destek isteniyorsa bunu en başından beri talep eden biziz, dolayısıyla elbette bu konuda destek verilir. Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine samimiyetten uzak ise, biz İYİ Parti olarak milletimizin çıkarlarına, menfaatlerine, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir insanı yolda bırakmadık."

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