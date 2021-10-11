Akşener: Seçim kararı alsınlar, cumhurbaşkanını öğrensinler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Millet İttifakı'nın göstereceği aday 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine önerim; seçim kararını alsınlar, Cumhurbaşkanı'nın kim olduğunu da öğrensinler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, ziyareti için Akşener'e teşekkür ederek, "Önümüzde Türk demokrasisinin belki de en zor sınavı var. Konuşabilen, yüz yüze medeni rekabetleri yapabilen, ülke adına, millet adına söz söyleyen pozitif bir siyasete ihtiyaç var. Ben Türkiye'nin yarınlarının aydınlık olduğundan eminim. İnşallah bu çalışmalar hayra vesile olacaktır" diye konuştu.

'SEÇİM KARARI ALSINLAR, CUMHURBAŞKANINI ÖĞRENSİNLER'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışmalarına ilişkin prensip anlaşması yapılıp yapılmadığıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Millet İttifakı'nın 24 Haziran bileşenleri başka. 31 Mart bileşenleri başka. Yeni kurulan partiler var. Onların parlamenter sisteme geçişle ilgili talepleri var. Aynı fikirdeyiz, aynı sayfadayız. Ama Millet İttifakı'nın içinde yer alma konusunda henüz oturup masada konuşulmuş değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, ne olacağı, nasıl olacağı, nasıl bir prensip sistemin içinde olacağına dair de oturup bir konuşma yapmadık henüz. Benim başından beri söylediğim bir şey var. Millet İttifakı'nın göstereceği aday 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine önerim; seçim kararını alsınlar, Cumhurbaşkanı'nın kim olduğunu da öğrensinler."