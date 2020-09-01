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Akşener, Tavşanlı’da esnafları dolaşıp, alışveriş yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya’ya geldi.
Akşener, Tavşanlı’da esnafları dolaşıp, alışveriş yaptı

Tavşanlı ilçesine geçen Akşener, beraberindeki partililerle esnafları dolaşarak, sorunlarını dinledi. Gezilerini, seçim propagandası kapsamında yapmadığını ifade eden Akşener, "Propaganda amaçlı gezmiyorum. Burada sıkıntılarınızı, sorunlarınızı not alıyorum. Esnafımızın derdini, problemini kamuoyuna yansıtmak, çözüm bulmak için çalışıyorum. Seçim olmadığı için oy istemek için de gezmiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sizlerin sorunlarını dinleyerek, bunları aktaracağız" diye konuştu.

ALIŞVERİŞ YAPTI, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, girdiği bir dükkandan alışveriş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi. Başka bir dükkanda ise çocukları için alışveriş yaptığını belirterek, "Emekli maaşımdan veriyorum" dedi. Akşener, esnaflarla sohbet etti. Öğle yemeğini, termal bir tesiste yiyen Akşener, daha sonra ilçeden ayrıldı. Akşener’e esnaf ziyaretlerinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçu eşlik etti.

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