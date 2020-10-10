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Akşener: Türkiye, mutlaka ateşkes masasında olmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin, "O masada Türkiye'nin mutlaka olması gerekiyor" dedi.
Akşener: Türkiye, mutlaka ateşkes masasında olmalı

İYİ Parti lideri Akşener, Yozgat'ın Yerköy ve Sorgun ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı. Sorgun'daki esnaf ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesi değerlendirdi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları karşısında iktidarın tutumunu doğru bulduğunu ve desteklediklerini belirten Akşener, "Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti için biliyorsunuz 'tek millet iki devlet'. Bizim her bir Türk vatandaşı Azerbaycan’a 'can Azerbaycan' der. Biz de onlardanız. Ermenistan'ın tecavüzleri, saldırıları karşısında Türkiye'nin, iktidarın tutumunu doğru bulduğumuzu, desteklediğimizi bu haftaki grup konuşmamda belirttim. Bu desteğin devam etmesi gerektiğini de belirttim. Ama o arada bir uiyarıda bulunmuştum. Elbette bu konu ile ilgili bir masaya oturulacak. O masada Türkiye’nin de olması lazım geldiğini ve mümkünse tek bir devlet yerine yani Rusya'dan bahsediyorum, Türkiye'nin ve ilgili bazı devletlerin de bu sorunun çözümüne katkıda bulunması gerektiğini bir uyarı olarak ortaya koymuştum. Diplomasiyi çalıştırmamız gerektiğini de aynı zamanda söylemiştim" dedi.

Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un iki grubu buluşturup, 11 saatlik toplantıdan çıkıp 'ateşkes ilan edildi' demesini Türkiye açısından çok sorunlu bulduğunu ifade eden Akşener, "Öte yandan ateşkes ilan edildi; ama bugün Ermenistan ateşkesi ihlal etti. Onun dışında ateşkes ilan edildiğini, barışın sağlandığını varsayalım. Peki Karabağ'da Azerbaycan'ın ilerlediği alandaki toprakların durumu ne olacak? Ermenistan tarafından işgal edilmiş toprakların durumu ne olacak? Bunun için o masada Türkiye'nin mutlaka olması gerekiyor. Onun için Türkiye, iktidar, bu konuya çok dikkat etmeli. Muhalefetiyle iktidarıyla bu konuda herkes birleşmişken bütün Türk milleti birleşmişken bunu Azerbaycan'ın avantajına çevirmek gibi bir diplomasi yolunu tercih etmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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