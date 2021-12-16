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Akşener'den asgari ücret açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kilis'te esnafı ziyaret etti, "Bugün 4 bin 250 lira asgari ücret açıklandı. 450 lira da destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yarıyormuş" dedi.
Akşener'den asgari ücret açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, akşam saatlerinde parti kurmaylarıyla birlikte Kilis'e geldi. Esnafı ziyaret edip sohbet eden Akşener, emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine getirilmesi gerektiğini söyledi. Asgari ücret ile ilgili olarak 4 bin TL artı 500 lira iş verene kaynak desteği önerdiklerini ifade eden Akşener şöyle konuştu:

"Bugün 4 bin 250 lira asgari ücret açıklandı. 450 lira da destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yarıyormuş. İYİ Parti olarak iktidar ve muhalefet tanımını şöyle yapıyoruz; seçim olur seçmenler oy kullanır. O oyların sonucunda sandıklar açılır bir siyasi parti ya da birkaç siyasi parti iktidar olur. Seçmen iktidara hizmet etmeyi muhalefete de halkın avukatlığını yapma görevi veriyor."

Uzun zamandır Türkiye’de kutuplaşan bir siyaset anlayışının hakim olduğunu kaydeden Akşener, "İnandığımız şeyleri seçmenin dikkatine sunmaya gayret ettik. Esnaflar Türkiye’de ekonominin bel kemiğidir. Esnafın sesi uzun süredir duyulmadığı için esnaf üzerinden hem çiftçiyi hem de üreticiyi dinleme fırsatı bulduk. Kayırmacılığın geldiği nokta has safhada, bu sistemde tüm vatandaşlarımız ağlıyor" diye konuştu.

Akşener, 1500- 1600 TL maaş alan emeklilerin olduğunu belirterek, "Emekliler kan ağlıyor. Maaşını emekli sandığından alanlar hariç 1500- 1600 lira maaş alan emekliler var. Tüm emeklilerin ücretinin asgari ücrete denk olması gerekir. Biz asgari ücretle ilgili 4 bin lira asgari ücret ve 550 lira iş verene destek öneriyorduk. Bugün gördük ki herkese kulak vermek gerek" dedi.

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