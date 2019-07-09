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Akşener'den HDP'ye Nasrettin Hocalı cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın "Koltuklarınızda HDP oylarıyla oturuyorsunuz" sözlerine tepki gösterdi.
Akşener'den HDP'ye Nasrettin Hocalı cevap

Millet İttifakının altında örtülü ittifak yapan İYİ Parti ve HDP arasındaki gerilim gittikçe tırmanıyor...İyi Parti, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde gizli ittifak yaptıkları HDP ile seçim sonrası birbirlerine düştüler. 

''HDP VE PKK'YA GÖNÜL VERENLERİN OYLARIYLA O KOLTUKLARDA OTURUYORSUNUZ''

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ın "İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Ne diyeceksiniz şimdi buna?" sözlerine yanıt verdi. 

MERAL AKŞENER'DEN CEVAP

Meral Akşener, "HDP Grup Başkanvekili'nin hesabı da Nasrettin Hoca hikayesi gibi. Madem HDP seçmeni bizi desteklediyse HDP'ye kim oy verdi? Bizim bu matematik hesaplarından beynimiz yandığı için bir demokrasi mücadelesi verdik ve bir parti kurduk ama görünüyor ki Sayın Bahçeli'nin yeni kurbanı Fatma Hanımdır. İktidarı ile muhalefeti ile bugün bütün partiler 17 yıldır siyasetteler. Onların tek başlarına tabloyu değiştirmeye güçleri yetseydi bugüne kadar yapılan seçimlerde değiştirirlerdi. Siyasette tabloyu İyi Parti değiştirdi. Bu başarımızın başkalarına ciro edilmesine müsaade etmeyiz." dedi.

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