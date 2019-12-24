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Akşener'den Mansur Yavaş'a destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a destek verdi.
Akşener'den Mansur Yavaş'a destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a destek geldi.

Sinan Aygün’ün tartışmalara neden olan iddialarına tepki gösteren Akşener, "Bu çamur atma girişimleri, iktidarın millet iradesinden ne kadar uzaklaştığının, milletimize nasıl yabancılaştığının göstergesi" ifadelerini kullandı.

'ÇAMUR ATMA GİRİŞİMİ'

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Akşener, "Milletimizin hakkını savunan, Ankaralı hemşehrilerimize dürüst ve kaliteli belediyecilik anlayışıyla hizmet eden başkanımız #MansurYavaşYalnızDeğildir. Bu çamur atma girişimleri, iktidarın millet iradesinden ne kadar uzaklaştığının, milletimize nasıl yabancılaştığının göstergesi" dedi.

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