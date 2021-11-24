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Akşener'den 'provokasyon' açıklaması: Sokağa çıkmayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Sokağa çekmek isteyenlerin provokasyonları olacağını belirten Akşener, "İzin vermeyeceksiniz" dedi.
Akşener'den 'provokasyon' açıklaması: Sokağa çıkmayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz milletimizin arasındayız. Her ilde, her ilçede milletimizle hemhal oluyor, dertleşiyoruz. Çalınmadık kapı bırakmıyoruz.

Tablo bu kadar ciddiyken iktidar her zamanki gibi durmak yok saçmalamaya devam. Milletimiz her gün daha da fakirleşirken sayın Erdoğan'ın himayesindeki cehalet festivali tüm hızıyla devam ediyor. 

Ne Sayın Erdoğan ne de ortaklarının Türkiye'ye verecek hiçbir şeyleri kalmadı. Bu yüzden milletimizin iradesine saygısızlıkta sınır tanımıyorlar. Artık, milletimizin önemli bir bölümünün güvenerek yetki verdiği kadrolar değil.

Olan bu güzelim memlekete oluyor. Gel kendini de milleti de yorma. Getir sandığı. Gerisini biz ve milletimiz hallederiz. Sen yeter ki gölge etme, biz başka ihsan istemiyoruz. 

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Eğitim fakültelerimiz her yıl 45 bine yakın mezun veriyor. Her yıl en az 50 bin kişi atanıp mesleğini yapmayı bekliyor. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl da yalnızca 20 bin öğretmen ataması yaptı. Okullarda 100 binden fazla öğretmen açığı var. Atanamayan öğretmen sayısı yarım milyonu aştı. 

Bu denklemi çözmek o kadar zor değil ama çözemiyorlar. Türkiye'de atanamayan öğretmenler diye bir sorun var. Boş boş bakmaktan yorulmadınız. Hala tık yok. 

İYİ Parti iktidarında öğretmensiz sınıf, öğretmensiz çocuk kalmayacak. 

"SOKAĞA ÇIKMAYIN" UYARISI

Müteahhit onlarınsa atanamayan öğretmenler bizimdir. Bol maaşlı danışmanlar onlarınsa iş bulamayan gençlerimiz bizimdir. Tacizciler tecavüzcüler kadın katilleri onlarınsa Türkiye'nin boyun eğmeyen kadınları bizimdir. Paranın sefası onlarınsa milletimizin sefası bizimdir. Türkiye'nin iyi ve cesur insanları sorumluluğumuz büyük. Bu yolda tuzaklar olacak, düşmeyeceğiz. Provokasyonlar olacak, sakin olacağız. Sokağa çekmek isteyenler olacak, izin vermeyeceğiz, vermeyeceksiniz. Çünkü bu salonda 5 bin yıllık tarih aklı var."

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