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Akşener’in ikinci test sonucu da negatif

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evindeki 20 yıllık yardımcısının koronaya yakalandığının tespit edilmesi üzerine test yaptırmış, sonuç negatif çıkmıştı. Akşener'in pazartesi günü yaptırdığı ikinci test sonucu da negatif çıktı.
Akşener’in ikinci test sonucu da negatif

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evindeki 20 yıllık yardımcısında korona virüs tespit edilmişti. Yardımcısının koronaya yakalandığını ve kendi evinde karantinada olduğunu açıklayan Akşener, bunun üzerine kendilerinin de test yaptırdıklarını, sonucun negatif çıktığını duyurmuştu. Akşener'in pazartesi günü yaptırdığı ikinci test sonucu da negatif çıktı.

Akşener’in evindeki 20 yıllık yardımcısının COVID-19 testi pozitifti. Bunun üzerine Akşener’in, “Yıllardır evimizin bir parçası” dediği yardımcısı kendi evinde karantinaya alındı. Herhangi bir belirti göstermemelerine rağmen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve oğlu Fatih Akşener de test yaptırdı ve sonuçları negatif çıktı. Akşener Ailesi, pazartesi günü tedbiren ikinci testlerini de yaptırdılar. Dün sabah saatlerinde sonuçlanan ikinci testler de negatif geldi.

 

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