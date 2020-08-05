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Aksoy: Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması durumu daha da karmaşıklaştırdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Hindistan Anayasası'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Cammu Keşmir'deki durumu daha da karmaşıklaştırdığını bildirdi.
Aksoy: Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması durumu daha da karmaşıklaştırdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hindistan Anayasası'nın, Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin birinci yıl dönümü hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan Anayasası'nın Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan maddesinin ilga edilmesinin ardından geçen bir yılda, hayata geçirilen uygulamaların Cammu Keşmir’deki durumu daha da karmaşıklaştırdığı ve bölgede barış ve istikrara hizmet etmediği görülmektedir. Türkiye bu sorunun diyalog yoluyla, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde ve ilgili BM kararları temelinde çözüme kavuşturulması gerektiği yönündeki görüşünü muhafaza etmektedir."

Geçen sene Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırılmıştı
Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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