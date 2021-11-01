  • BIST 1.536,320
  • Altın 549,70
  • Dolar 9,5339
  • Euro 11,0664
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Aktarlarda Kış Mesaisi 

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, çeşitli kış çayı almak için aktarların yolunu tutmaya başladı.
Aktarlarda Kış Mesaisi 

Hava soğumasıyla birlikte aktarlarda kış mesaisi başladı. Grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar bitkisel ürünler ve kış çayları almak için aktarların yolunu tutmaya başladı.

DOĞAL KIŞ ÇAYLARINA TALEP ARTTI

Yenimahalle’de aktarlık yapan Adem Altıntaş, kış aylarına yaklaştığımız bugünlerde ıhlamur, kış çayı, kuşburnu zencefil, lavanta, zerdeçal gibi karışık doğal çaylara talebin arttığını söyledi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Altıntaş, hava sıcaklıklarının azaldığı bugünlerde bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyen kişilerin aktarların yolunu tuttuğu ve çeşitli ürünlerden aldığı bilgisini verdi. Özel karışımlı çaylara rağbetin daha çok olduğunu aktaran Altıntaş, söz konusu çayların takviye amaçlı usulüne uygun tüketilmesi çağrısı yaptı.

kis-cayi.jpg

YAPRAKLIYI DEMLEYİN KÖKLÜLERİ KAYNATIN

“Yapraklı bitkileri demleyin, köklü bitkileri kaynatın” önerisinde bulunan Altıntaş, “Bitki ve kış çayları usulüne göre hazırlanıp tüketilirse insanlar büyük fayda görür. Bağımlılık yapmaması için sık sık değil, düzenli bir şekilde içilmesi gerekir. Bunu uygulamanız halinde fayda göreceksiniz” dedi. 

300’DEN FAZLA ÜRÜN

300’den fazla bitkisel ürün sattıklarını kaydeden Altıntaş, her ürünün farklı hastalıklara iyi geldiğinin bilindiğini işaret etti. Altıntaş, birkaç bitkiyi karıştırarak da farklı bir kış çayının elde edilebileceğini, bu çayların balla tüketilmesi halinde ise daha da faydalı olabileceğini aktardı.

5 İLA 20 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Aktar Altıntaş, kış çayı ve bitkilerin 5 liradan başlayıp 20 liraya kadar çıkabildiğini söyledi. Altıntaş, aktarlarda kış çaylarına yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 1 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ01 Kasım 2021 Pazartesi 10:53
  • Fitoterapi Uzmanı Reşat Kılıç: Bitkiler her derde deva01 Kasım 2021 Pazartesi 00:11
  • Tarihi Göz Dolduruyor01 Kasım 2021 Pazartesi 00:10
  • Hayvan Dostu Tabelalar30 Ekim 2021 Cumartesi 00:11
  • Cep Şerit Yapılsın30 Ekim 2021 Cumartesi 00:10
  • Meşhur Angora Otel Satılıyor29 Ekim 2021 Cuma 15:35
  • Gençlerimizi Kaybetmeyelim29 Ekim 2021 Cuma 00:10
  • Ankara Kartalları Umut Oluyor29 Ekim 2021 Cuma 00:09
  • Çankırı'da ‘pepino' üreten Hüseyin Köse: Burada herşey muazzam oluyor28 Ekim 2021 Perşembe 00:18
  • Mamak’ta Kutlu Doğum Haftası Kutlandı28 Ekim 2021 Perşembe 00:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti