Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, çeşitli kış çayı almak için aktarların yolunu tutmaya başladı.

Hava soğumasıyla birlikte aktarlarda kış mesaisi başladı. Grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar bitkisel ürünler ve kış çayları almak için aktarların yolunu tutmaya başladı.

DOĞAL KIŞ ÇAYLARINA TALEP ARTTI

Yenimahalle’de aktarlık yapan Adem Altıntaş, kış aylarına yaklaştığımız bugünlerde ıhlamur, kış çayı, kuşburnu zencefil, lavanta, zerdeçal gibi karışık doğal çaylara talebin arttığını söyledi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Altıntaş, hava sıcaklıklarının azaldığı bugünlerde bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyen kişilerin aktarların yolunu tuttuğu ve çeşitli ürünlerden aldığı bilgisini verdi. Özel karışımlı çaylara rağbetin daha çok olduğunu aktaran Altıntaş, söz konusu çayların takviye amaçlı usulüne uygun tüketilmesi çağrısı yaptı.

YAPRAKLIYI DEMLEYİN KÖKLÜLERİ KAYNATIN

“Yapraklı bitkileri demleyin, köklü bitkileri kaynatın” önerisinde bulunan Altıntaş, “Bitki ve kış çayları usulüne göre hazırlanıp tüketilirse insanlar büyük fayda görür. Bağımlılık yapmaması için sık sık değil, düzenli bir şekilde içilmesi gerekir. Bunu uygulamanız halinde fayda göreceksiniz” dedi.

300’DEN FAZLA ÜRÜN

300’den fazla bitkisel ürün sattıklarını kaydeden Altıntaş, her ürünün farklı hastalıklara iyi geldiğinin bilindiğini işaret etti. Altıntaş, birkaç bitkiyi karıştırarak da farklı bir kış çayının elde edilebileceğini, bu çayların balla tüketilmesi halinde ise daha da faydalı olabileceğini aktardı.

5 İLA 20 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Aktar Altıntaş, kış çayı ve bitkilerin 5 liradan başlayıp 20 liraya kadar çıkabildiğini söyledi. Altıntaş, aktarlarda kış çaylarına yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA