Aktaş'ta dönüşüm başladı

Altındağ Belediyesi, Aktaş’taki hak sahiplerine verdiği sözü de tuttu. Aktaş'ta, Türkiye'ye örnek olacak dönüşüm çalışması başladı.

Aktaş'taki hak sahiplerine müjde... Uzun yıllardır beklenen Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar başladı. Dönüşüm kapsamında inşa edilecek 357 konut için düğmeye basıldı. Aktaş bölgesinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları için çok kısa sürede çok fazla yol kat ettiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Sözümüzü tuttuk, Aktaş’taki hak sahiplerinin de yüzünü güldürdük. Hak sahiplerinin modern konutlarını çok kısa sürede tamamlayıp, kendilerine teslim edeceğiz inşallah… Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLDÜ

Kısa süre önce Cinderesi bölgesinde yıllardır özlemle beklenen modern konutların temelini attıklarını, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ise Aktaş’taki kentsel dönüşüm için ihale gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Cinderesi ve Aktaş bölgesinde yıllardır özlemle beklenen kentsel dönüşüm, Altındağ’ın kanayan yarasıydı. Buradaki hak sahipleri çok zor durumdaydı. Konuyu çözüme kavuşturmak için büyük çaba sarf ettik. Çok yakında bu bölgede dönüşümün başlayacağının sözünü vermiştik. Şükürler olsun, yine sözümüzü tuttuk. Vatandaşlarımıza mahcup olmadık. Çok hızlı bir biçimde konuyu sonuçlandırdık. TOKİ, Aktaş'ta yapılacak modern konutlar için ihaleyi 6 Kasım'da gerçekleştirdi. Sonra da yine çok hızlı bir biçimde değişim ve dönüşüm başladı. Bu süreçte biz, çok hızlı bir biçimde bölgedeki sağlıksız yapıların yıkımını gerçekleştirmiş, dönüşümün önündeki tüm engelleri kaldırmıştık. Söz verdiğimiz gibi oldu, ilk kazma vuruldu, vatandaşlarımız rahat nefes aldı. Bölgede 357 konut üreteceğiz. Kentsel dönüşüm yaptığımız alanlarda, vatandaşlarımızı, esnafımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyecek adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Yine öyle olacak. Hak sahiplerimizin kısa sürede modern konutlarına kavuşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız.”

BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR

“Sürecin en başından itibaren Sayın Bakanımız Murat Kurum ile sık sık görüşüyor, kendileriyle sürekli projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz” diyen Başkan Balcı "Sayın Bakanımız Murat Kurum'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. En başından bugüne dek bize çok destek oldu. Kendisinin destekleri sayesinde, vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz inşallah...” dedi.