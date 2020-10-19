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Aktaş'ta ihale müjdesi

Uzun yıllardır beklenen Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ihale tarihi belli oldu. Dönüşüm kapsamında inşa edilecek 357 konutun ihalesi, TOKİ tarafından 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Aktaş'ta ihale müjdesi

Geçtiğimiz ay Cinderesi bölgesinde yıllardır özlemle beklenen modern konutların temelini atan Altındağ Belediyesi, Aktaş sakinlerinin de yüzünü güldürdü. Konuyu çözüme kavuşturmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Temel atma töreninde, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Aktaş'taki hak sahiplerini sevindirecek açıklamalarda bulunmuştu. Çok yakında bu bölgede de dönüşümün başlayacağının sözünü vermiştik. Şükürler olsun, yine sözümüzü tuttuk. Vatandaşlarımıza mahçup olmadık. Çok hızlı bir biçimde konuyu sonuçlandırdık. Aktaş'ta yapılacak modern konutlar için ihale tarihi belli oldu. TOKİ, 6 Kasım'da ihaleyi gerçekleştirecek. Sonra da yine çok hızlı bir biçimde değişim ve dönüşüm başlayacak inşallah..." dedi.

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"BÖLGEDE 357 KONUT ÜRETECEĞİZ"
Başkan Balcı "Gültepe Mahallesi Aktaş mevkisinde sağlıksız yapıların yıkımını büyük bir hızla gerçekleştirmiştik. Bölgede 357 konut üreteceğiz. Kentsel dönüşüm yaptığımız alanlarda, vatandaşlarımızı, esnafımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyecek adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Yine öyle olacak. Hak sahiplerimizin kısa sürede modern konutlarına kavuşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Sürecin en başından itibaren Sayın Bakanımız Murat Kurum ile sık sık görüşüyor, kendileriyle sürekli projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz" diyen Başkan Balcı "Sayın Bakanımız Murat Kurum'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin destekleri sayesinde, vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz inşallah..." dedi. Başkan Balcı ihalenin şimdiden tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni etti.

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