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AKUT, kuruluşunun 25. yılına özel çevrim içi satranç turnuvası düzenleyecek

Türkiye’nin ilk arama ve kurtarma derneği AKUT, kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla, 14 Mart Pazar günü satranç turnuvası düzenleyecek.
AKUT, kuruluşunun 25. yılına özel çevrim içi satranç turnuvası düzenleyecek

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyon olarak bizler de çocuklar ve gençlerde gönüllülük oluşturmak ve temel afet bilincinin erken yaşlarda oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 'AKUT 25. Yıl Satranç Turnuvası' ile AKUT’un 25. yıl coşkusuna ortak oluyoruz." denildi.

"Chess.com" web sitesi üzerinden çevrim içi oynanacak turnuvada 16 yaş ve altı lisanslı sporcular hamle yapabilecek.

Turnuvaya kayıtlar 11 Mart Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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