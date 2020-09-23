Akyurt Altınköy'de

Altındağ Belediyesi Ankara'nın değerlerini Altınköy'de ağırlamaya devam ediyor. Kalecik'in ardından Başkent’in bir diğer güzel ilçesi Akyurt, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu olacak.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi'nde misafir olan ilçe belediyeleri, kendi yörelerinin kültürel değerlerini Altınköy ziyaretçilerine tanıtmaya devam ediyor. Altındağ Belediyesi'nin ikinci hafta konuğu Akyurt Belediyesi oldu. Akyurt Belediyesi'nin tanıtım standını Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı birlikte açtı. Akyurt Belediyesi standı Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

"ZİYARETÇİLER AKYURT'U YAKINDAN TANIYACAK"

Ankara'nın her ilçesinin çok zengin bir kültürel birikimi olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı "Ankara'daki ilçe belediyeleri olarak el ele vermeli ve bu kültürel zenginliğe sahip çıkmalıyız. Altındağ Belediyesi olarak biz, güzel bir işbirliğine adım attık. İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz.

Geçtiğimiz hafta ilk misafirimiz Kalecik Belediyesi oldu. Bu haftaki misafirimiz ise Akyurt Belediyesi... Akyurt yöresine ait pek çok önemli değeri burada bulmak mümkün... " dedi. Başkan Balcı "Akyurt Belediyemize ve başkanımız Hilal Ayık hanımefendiye, katılımları için çok teşekkür ediyor, herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.