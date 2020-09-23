  • BIST 1.103
  • Altın 460,619
  • Dolar 7,6683
  • Euro 8,9576
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Akyurt Altınköy'de

Altındağ Belediyesi Ankara'nın değerlerini Altınköy'de ağırlamaya devam ediyor. Kalecik'in ardından Başkent’in bir diğer güzel ilçesi Akyurt, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi'nin konuğu olacak.
Akyurt Altınköy'de

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi'nde misafir olan ilçe belediyeleri, kendi yörelerinin kültürel değerlerini Altınköy ziyaretçilerine tanıtmaya devam ediyor. Altındağ Belediyesi'nin ikinci hafta konuğu Akyurt Belediyesi oldu. Akyurt Belediyesi'nin tanıtım standını Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı birlikte açtı. Akyurt Belediyesi standı Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

gallery_-1-(5)-014.jpg

"ZİYARETÇİLER AKYURT'U YAKINDAN TANIYACAK"
Ankara'nın her ilçesinin çok zengin bir kültürel birikimi olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı "Ankara'daki ilçe belediyeleri olarak el ele vermeli ve bu kültürel zenginliğe sahip çıkmalıyız. Altındağ Belediyesi olarak biz, güzel bir işbirliğine adım attık. İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi'ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz.

gallery_-1-(3)-036.jpg

Geçtiğimiz hafta ilk misafirimiz Kalecik Belediyesi oldu. Bu haftaki misafirimiz ise Akyurt Belediyesi... Akyurt yöresine ait pek çok önemli değeri burada bulmak mümkün... " dedi. Başkan Balcı "Akyurt Belediyemize ve başkanımız Hilal Ayık hanımefendiye, katılımları için çok teşekkür ediyor, herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EGO'da sticker'lı uyarı23 Eylül 2020 Çarşamba 01:31
  • Mamak Belediyesi Karabük’ü devirdi23 Eylül 2020 Çarşamba 00:35
  • Başkan Yaşar sporcularla bir araya geldi22 Eylül 2020 Salı 06:05
  • Geleceğin yazarları "Yazarlık Atölyesi"'nde yetişecek22 Eylül 2020 Salı 06:04
  • 4. ihale gerçekleşti - Asbestli borular değişiyor 22 Eylül 2020 Salı 06:03
  • Doğa severlerin adresi: Kızılcahamam22 Eylül 2020 Salı 06:02
  • Engelsiz okulun yapımında sona yaklaşıldı22 Eylül 2020 Salı 06:01
  • Beypazarı güzelleşiyor22 Eylül 2020 Salı 06:00
  • Doğayla buluşturuluyor22 Eylül 2020 Salı 04:34
  • Atıkla mücadele devam ediyor22 Eylül 2020 Salı 03:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti