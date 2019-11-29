Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'tan Ankaragücü’ne ziyaret

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nde olağanüstü kongre ile başkanlığa seçilen Fatih Mert’i ziyaret etti.

Ankaragücü’nün Beştepe Tesisleri’ndeki ziyarete Başkan Ayık’ın yanı sıra Akyurt Belediyesi Meclis Üyeleri Resul Can ve İbrahim Civan da katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette MKE Ankaragücü’nün yeni başkanı Fatih Mert çok iç açıcı olmayan bir tablo ile göreve başladıklarını belirttiği konuşmasında “El birliğiyle, tüm samimiyetimizle ekip olarak günümüzün 15 – 16 saatini Ankaragücü için harcıyoruz. Spor kulüplerinde maddiyat olmazsa olmaz ancak Ankaragücü camiasının bir kültürü, büyük bir tarihi ve taraftar kitlesi var. Bu da bizi birçok kulüpten farklı bir noktaya taşıyor. Türkiye’de bu geleneksel değerlere sahip çok fazla kulüp yok. Bu nedenle kendimizi şanslı görüyoruz.” dedi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise sohbet esnasındaki konuşmasında “Zor bir dönemde göreve geldiniz. Biletimizi alarak stattaki yerimizi alacağız. Ankaragücü Ankara’mızın en önemli değerlerinden bir tanesi. Bizler ilçe belediyeleri olarak geniş baktığımızda Ankara için hizmet ediyoruz. Ankaragücü kulübü gerek tarihi gerek taraftarıyla dünyaya örnek olmaktadır. Hep birlikte Ankaragücü’nü hak ettiği yere taşımak için destek olmaya hazırız.” İfadelerini kullandı.

Başkan Hilal Ayık, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert’e üzerinde Ankara Kalesi işlenmiş tablo ile Ankara’ya özgü tiftik keçisinden imal edilen post hediye etti.

