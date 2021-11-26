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Akyurt Belediyesi peyzaj bitkilerini kendi seralarında üretiyor

‘Kuzeyin Yıldızı’ markalı Akyurt Belediyesi, ilçe peyzajında kullanmak için 2012’de kurduğu seralarda 30’dan fazla bitki ve çiçek üretimi yapıyor.
Akyurt Belediyesi peyzaj bitkilerini kendi seralarında üretiyor

Seralarda yılda 30 bin üretimi gerçekleşiyor; bu sayede Belediye’nin peyzaj maliyetleri düşürülerek tasarruf sağlanıyor.

Akyurt Belediyesi, peyzaj alanlarda kullanılan bitki ve mevsimlik çiçekleri kendi seralarında yetiştiriyor. Son yıllarda büyük rağbet gören lavantanın fidanlarını da üreten Belediye, peyzaj maliyetlerini düşürerek tasarruf sağlıyor. 

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2012'DEN BERİ ÜRETİYOR 

"Ankara'nın Dünya'ya Açılan Kapısı" ve "Kuzeyin Yıldızı" marka patentlerini elinde bulunduran Akyurt Belediyesi, peyzajlarda kullanılan bitki ve mevsimlik çiçeklerin yetiştirildiği seralarla ilgili gazetemize bilgi verdi.  Alınan bilgilere göre, 2012 yılında Belediyenin lojistik tesislerinin yanında kurulan seralar uzun yıllardır üretime devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı tesiste fidanlık alan 5 bin 500 metrekare iken, üretim serası alanı 1000 metrekareden oluşuyor. Bahar ve yaz aylarında ilçeyi süsleyecek bitkiler Akyurt Belediyesi'nin kendi seralarında yetişiyor.

BİTKİNİN YANI SIRA KENT MOBİLYASI DA ÜRETİLİYOR 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki tesiste bitki ve mevsimlik çiçeklerin yanı sıra resmi kurum ve parklarda kullanılacak kent mobilyalarının (kamelya, bank, piknik masası, dekoratif kuş yuvaları, köpek ve kedi yuvaları) üretimleri de yapılıyor. 

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SERALARDA YOK YOK

Seralarda üretimi yapılan başlıca bitkiler şöyle; "Çalı türleri; Kurtbağrı (Ligustrum), Ateş dikeni (Pyracantha), Keçi sakalı (Filipendula), Kızılcık (Cornus), Leylak (Syringa), Altınçanak (Forsythia) ve Gül (Rosa)
Sarmaşık türleri; Kaya sarmaşığı, Amerikan sarmaşığı, Acemborusu, Hanımeli, Sarmaşık gül.        
Mevsimlik çiçek türleri; Petunya, Aslanağzı, Yıldız çiçeği, Zinya, Topkadife.
Çok yıllık çiçekler; Kasımpatı, Hazeran, Haseki küpesi, Bodrum papatyası, sukulent ve kaktüs çeşitleri.
Tıbbi aromatik bitkiler; Lavanta, Kekik, Lavantin, Biberiye, Fesleğen.
Aşılı fidan; Yerli Armut çeşitleri.

30 BİN BİTKİ ÜRETİLİYOR

Marangozhanede yıllık 120 civarında kent mobilyası üretiliyor. Yıl boyunca üretimle birlikte parklardaki eski mobilyaların tadilatları da yapılıyor. Seralarda 30’dan fazla tür bitkinin üretimi yapılıyor. Yıllık ortalama 25-30 bin bitki üretiliyor.

HEM ÜRETİM HEM TASARRUF

2022 yılı bütçesi 120 milyon olarak kabul edilen, yaklaşık 38 bin nüfuslu Akyurt, marangozhanede yapılan üretimlerden 600 bin TL üzerinde, seralarda yetiştirilen bitkilerden ise yıllık 250 bin TL civarı tasarruf ediyor. Marangozhanede 4 personel görev yaparken, seralarda üretimin yoğun olduğu zamanlarda 5 personel, diğer zamanlarda bitkilerin bakımları için 2 personel çalışıyor. 

Osman AKDOĞAN/İLKSAYFA

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