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Akyurt Belediyesi'nde çözüm merkezi hizmet vermeye başladı

Akyurt Belediyesinin çalışma sisteminin bir parçası olan Çözüm Merkezi belediye hizmet binası girişinde hizmet vermeye başladı.
Akyurt Belediyesi'nde çözüm merkezi hizmet vermeye başladı

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2 çalışanla hizmete başlayan birimde vatandaşlar Akyurt Belediyesinden isteklerini dilekçe ile kayıt altına alacak, Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın talimatıyla en geç 24 saat içerisinde başvuru sahibine geri bildirim yapılacak. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde fiziksel evraklar taranarak dijital ortama aktarılacak, ilgili birim tarafından verilen cevaplar vatandaşın cep telefonunda kısa mesaj olarak görüntülenebilecek.
Akyurt Belediyesinin yeni birimini Belediye Başkanı Hilal Ayık’tan dinledik. Başkan Hilal Ayık yaptığı açıklamada “Göreve geldiğimizde Akyurt Belediyesinin kurumsallaşmasına katkıda bulunmak için çalışmalarımız oldu. Çözüm Merkezi, Belediyemizin dışarıdan görünen yüzünü oluşturan önemli bir birimi olacak.

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Vatandaşlarımız yardım taleplerini, Belediyemizden istek ve şikayetlerini, çevremizde olan bitenle ilgili duyarlılıklarını doğrudan bu birimimizde kayıt altına alacak, arkadaşlarımız konuyla en hızlı şekilde ilgilenerek vatandaşlarımıza geri bildirim yapacak. Sorumluluk alanımızda bulunan her işle ilgili çalışma yapılacak, diğer kurumların sorumluluğunda bulunan konularda ise vatandaşlar kurumlara yönlendirilecek. Birimin etkin çalışması için vatandaşlarımız hizmet binası girişinde karşılanacak, böylece halkımızın bina içerisinde müdürlükleri dolaşmasına gerek kalmayacak. Ayrıca giriş katımızda vatandaşlarımıza otomatik çay ve kahve makinesiyle ücretsiz çay ve kahve içme olanağı da sunduk. İşlemlerini yaparken televizyon izleyebilir, oturup dinlenebilirler. Akyurt için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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