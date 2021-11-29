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Akyurt-Kalecik İlçelerinde altyapılar yenileniyor

ASKİ, “Ankara İli Akyurt-Kalecik İlçeleri Merkez Mahallelerde Atık Su ve Yağmur Suyu Hatları Yapım İşi” projesi kapsamında Kalecik ilçesinden sonra Akyurt ilçesinde de çalışmalarını hızlandırdı.
Akyurt-Kalecik İlçelerinde altyapılar yenileniyor

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Akyurt mahallelerinde devam eden altyapı yenileme çalışmalarında bir kısmı tamamlanan atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarının ardından başlatılan asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

TİMURHAN MAHALLESİ’NE BİN 809 METRE ATIK SU HATTI DÖŞENİYOR

Akyurt Timurhan Mahallesi Kutluay ve Kademeli Sokak’ta çalışmaları denetleyen Öztürk,  muhtelif sokaklar kesiminde atık su hattı bulunmadığı için yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla çalışma başlattıklarını açıkladı.

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Proje kapsamında bölgeye toplamda bin 809 metre atık su hattı yapılacağını belirten Öztürk, 2 ekip ile sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 786 metrelik atık su hattının tamamlandığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

“Geçtiğimiz günlerde Akyurt ilçemizin tamamını ilgilendiren içme suyu sorununu çözmüştük. Yağışlı havalarda büyük göllenmelerin yaşandığı sokaklardaki yağmur suyu hatlarının imalatı ile ilgili çalışmalarımızı da nispeten tamamladık. Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de yağmur suyu hattı tamamlanmış olan bir noktada yağmur suyu sonrası yapılacak olan asfalt kaplamayla ilgili çalışmaların olduğu yerdeyiz. Asfalt kaplama çalışmalarımız da sürüyor. Tabii bölgede toz toprağın oluşmaması, halkımızın rahatsız olmaması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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