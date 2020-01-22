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Akyurt Uyanık Kütüphane’de ilk adım

Akyurt Belediyesi 2020 yılına girerken Akyurtlulara duyurduğu 20 proje içerisinde yer alan Uyanık Kütüphane’yi hayata geçiriyor.
Akyurt Uyanık Kütüphane’de ilk adım

İlçedeki ASKİ yerleşkesi içerisinde yer alan binanın kütüphane olarak hizmet vereceği daha önce duyurulmuştu. Binada başlatılan tadilat çalışmasının sona ermesiyle Akyurtlular bekledikleri kütüphaneye kavuşacak.
Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık projeyi değerlendirdi. Başkan Ayık “2020 yılına girerken, ihtiyaçları tespit ederek yapılacak işlerin hazırlığını yaptık.  Şimdi ise artık harekete geçme zamanıdır.

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Öğrencilerimiz sosyal medya kanalıyla bize ulaşarak kütüphane hakkında sorular soruyorlar. Gençlere sesleniyoruz: Kütüphanemiz yapılıyor. Artık bu güzel ortamda bilgiye ulaşmak ve ders çalışmak daha kolay olacak. Tadilat işlemi inşallah en kısa süre içerisinde tamamlanacak, gençlerimizin beklediği kütüphane, 3 katlı binada engelliler, aileler ve bireysel çalışma alanlarıyla beraber rahat bir ortam sunacak. Ayrıca içerisinde sıcak çorba ve diğer sıcak içecekler de olacak. Şimdiden ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” Diye konuştu.
 

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