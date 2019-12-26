Akyurt'ta 27 Aralık coşkusu

Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi ve Akyurt Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya geldiği tarih olan 27 Aralık 1919’un kilometre taşı sayılacak 100’üncü yılında büyük bir etkinliğe imza attı.

Akyurt’ta geleneksel hale gelen ve 9 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen törenler bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Ankara Caddesi boyunca seymen zeybeği oynayarak, gösterişli bir kortej oluşturan Akyurtlu seymenler, Cumhuriyet Meydanı’ndan geçerek Kültür Merkezi önüne kadar Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile birlikte yürüdü. Yanan sinsin ateşinin etrafında oyunlar oynayarak kültürümüzün bu unutulmaz mirasını yeniden yaşattı.

Kültür Merkezinde düzenlenen programa Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcıları Hüseyin Demirel ve Ayla Yüceer Can, Meclis Üyeleri, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şube başkanları ve Akyurtlular katıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık Akyurtlulara hitaben yaptığı konuşmada “Ankara bizim doğup büyüdüğümüz şehir olmasının yanında Milli Mücadele ateşinin yandığı şehir. Ankara’dan eskiden yoksul, kültürü ve geleneği olmayan bir şehir olarak bahsedilir. Başkent olduktan sonra canlandığı anlatılır ancak Ankara çok kadim bir geleneğe sahiptir. Selçuklu Hükümdarı Alaattin Keykubat tarafından Kayı Boyuna yurt olarak Ankara bölgesi gösterilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda, Oğuzların, Kayıların Anadolu’da tutunduğu, köklerini saldığı yerdir Ankara. İstanbul’un fethinde de Ankara çok önemlidir. Hacı Bayram Veli’nin öğrencisi Akşemseddin’in fetihteki rolü inkar edilemez. 100 yıl önce de hiçbir şey tesadüfen olmamıştır. Atatürk’ün Milli Mücadele ateşini yakmak için Ankara’yı seçmesi de tesadüf değildir. Tüm Türkiye’yi kaplayan bu ateş, Cumhuriyetin kurulması ve Ankara’mızın başkent olmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün de Başkent olarak şehrimiz üzerine düşeni yapmaya devam etmektedir.” İfadelerini kullandı.

Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi Başkanı Hasan Arslan ise seymenliği anlattığı konuşmasında “Ankara yiğidi olarak tanımladığımız seymenler, konuşmaları duruşları ve tavırlarıyla tam bir seymen gibi olmalıdır. Geçmişten gelen bu erdemleri seymen kıyafetinin içerisinde barındırmak bizim görevimizdir. Bizimle bu yola baş koyan küçük seymenlerimiz de aynı değerlerle büyüyecek, kültürümüzü devam ettirecektir. Akyurt seymenleri, Belediyemizin desteğiyle yurt dışı etkinliklerine de katılmaktadır. Geçtiğimiz Ekim Ayı’nda Bosna Hersek’te düzenlenen kültür festivalinde ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bu vesileyle Akyurt Belediye Başkanımız Sayın Hilal Ayık hanımefendiye tüm destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Akyurt Kaymakamı Osman Altın Türkiye’de yaygın olan hemşehricilik, memleketçilik olgularına çok sıcak bakmadığını, ancak eğer bu yapılacaksa, bunu hak eden şehrin yalnızca Ankara olduğuna inandığını belirtti.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan da Akyurt Şubesinin yaptığı çalışmalarla gurur duyduğunu belirterek, seymen dizilmenin bir devlet kurma töreni olduğunu, 27 Aralık 1919 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti’nin fiilen kurulduğunu söyledi.

Törende ayrıca Ankara Kulübü Derneği Akyurt Şubesi Kurucu Başkanı Uğur Acar’a Dr. Metin Özaslan tarafından, seymenlik kültürü için verdiği emek ve hizmetler nedeniyle Çınar Seymen ünvanı ve seymen heykeli verildi. Uğur Acar çeyrek asrı aşkın süredir seymenlik kültürünü yaşamaya ve yaşatmaya çalıştığını belirterek, bu ödülü almasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Akyurt Belediyesinin ev sahibi olduğu Necip Fazıl Konferans Salonu’nu dolduran Akyurtlular, seymenler tarafından hazırlanan Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’ya geliş sahnesinin canlandırılmasını ve her zaman olduğu gibi en güzel seymen oyunlarını büyük ilgiyle izledi. Bitiş sahnesinde planlanan koreografi ise Akyurt’taki coşkuyu doruğa çıkardı. Akyurtlu seymenler artık Akyurt’ta program yaptıklarında, sonraki yıl neler yapacakları merak konusu olmaya başladı.

