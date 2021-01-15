Akyurt'ta 3+1 daire satılık

Ankara, Akyurt İlçe, 215045 Ada, 4 Parsel, YILDIRIM Mahallesinde 1 nolu bağımsız bölüm 710,00 m2 yüzölçümlü mesken borçlu MUSTAFA TAŞBAŞ adına TAM hisse ile kayıtlıdır. Satılarak paraya çevrilecektir. Daire 3 oda, 1 salon, mutfak banyo, tuvalet, antre ve balkondan oluştuğu, yaklaşık 110 m2 kullanım alanına sahiptir. Konutun değeri 160.000,00 TL’dir.
Adresi : Yıldırım Mah. Ankara Cad. Dede Bağcı Apartmanı No:10/1 Akyurt / ANKARA
Satış Günü : 31/03/2021 günü 14:50 - 14:55 arası
Akyurt Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Nikah Salonu - AKYURT / ANKARA
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