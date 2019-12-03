  • BIST 106.790
  • Altın 272,778
  • Dolar 5,7499
  • Euro 6,3730
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

Akyurt'ta 'Artık engel yok' farkındalık çalışması başladı

Akyurt Belediyesi gençlerle birlikte “Artık Engel Yok” adlı bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında farkındalık oluşturmak amaçlanırken, engelli vatandaşların günlük yaşantısını daha kolay hale getirilmesi sağlanacak.
Akyurt'ta 'Artık engel yok' farkındalık çalışması başladı

Akyurt’un gençlerinden Baha Enes Karakullukçu’nun Akyurt Belediye Balkanı Hilal Ayık’a sunduğu proje, Başkan Ayık tarafından desteklendi. Akyurt Kaymakamlığı’ndan Kültür Merkezi’ne yapılan yürüyüşle engelliler için farkındalık oluşturmak amaçlanırken, Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte ise katılımcılara çeşitli engellilik durumlarını tecrübe ederek engellilerin karşılaştıkları zorlukları bire bir yaşama imkanı sunuldu. Etkinlik için sosyal medyada “ArtıkEngelYok” adlı hashtag çalışması yapılarak etkinliğin Türkiye çapında duyurulması ve farkındalık alanının genişletilmesi de amaçlandı.

PROJEDE GENÇLER YER ALIYOR

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın yanı sıra Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Fadime Çipil ve Ak Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz’ün de katıldığı etkinlikte Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu’nda bir program düzenlendi. Programda konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık “Bu projenin geliştirilmesinde ve uygulanmasında Baha kardeşimizin emeği çok büyük. Baştan sona gençlerin içinde yer aldığı bir proje bu. Baha ile tanıştığımızda kendisinin özgüveni bizi çok etkiledi.

imgl8144_resize.jpg

Bu projeyi bizimle paylaştı ve desteğimizle güzel bir iş ortaya çıktı. Ekibimiz de Baha’nın heyecanına kayıtsız kalmayıp destek verdi. Özel Kalem Müdürümüz Memduh Bey, Şenol Bey ve Baha’ya teşekkür ediyorum. Engellileri anlamak istiyorsak, engellilerle daha çok vakit geçirmemiz gerekiyor. Hepimiz engelli adayıyız derken de hayata devam ettiklerini, başarılarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bizim de beş yıllık planımızda Akyurt’u engelsiz bir şehir haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Her bireyin eşit koşullarda etkinliklere katıldığı, vücutlarındaki herhangi bir engelin yaşama katılmalarına engel olmadığı bir Akyurt kurmak istiyoruz.” diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik yarenler Başkent’i gezdi04 Aralık 2019 Çarşamba 00:32
  • Büyükşehir'den Kişisel Gelişim semineri04 Aralık 2019 Çarşamba 00:28
  • Çocuklar Başkent'in havasını soludu04 Aralık 2019 Çarşamba 00:26
  • Büyükşehir Belediyesi Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye dağıtacak03 Aralık 2019 Salı 00:47
  • Yenimahalle'de geri dönüşüm toplantısı03 Aralık 2019 Salı 00:46
  • Pursaklar’da İlçe Danışma Toplantısı03 Aralık 2019 Salı 00:45
  • Mamak Belediyesi “Çaylar Bizden” uygulaması başlattı03 Aralık 2019 Salı 00:43
  • Altındağ'da okul duvarları rengarenk oldu03 Aralık 2019 Salı 00:41
  • Mamak'ta iki yazar bir söyleşi programı düzenlendi02 Aralık 2019 Pazartesi 00:58
  • ANKAMOB'tan Siteler esnafına yabancı işçi eğitimi02 Aralık 2019 Pazartesi 00:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti