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Akyurt’ta “et yiyen” örümcek görüldü

Akyurt’ta, halk arasında “et yiyen” olarak bilenen “sarıkız” cinsi bir örümceğin görüldüğü iddiası halk arasında paniğe neden oldu.  
Akyurt’ta “et yiyen” örümcek görüldü

Halk arasında “et yiyen” olarak bilenen “sarıkız” cinsi bir örümceğin Akyurt’ta görüldüğü iddia edildi. “Böğü” ve “Sarı Ömer” adlarıyla da anılan örümcek, ilçede paniğe neden oldu. 

NADİR GÖRÜLÜYOR

İlçe sakinlerinden biri, bağ evinde “sarıkız” cinsi bir örümcekle karşılaştığını iddia ederek, örümceğin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Örümceğin fotoğrafı kısa sürede yayıldı. Halk arasında zehirli olduğuna inanılan örümcek ilçede tedirginliğe neden oldu. Çoğu vatandaş, örümceğin zehirli olduğunu belirterek, herkesi dikkatli olmaya davet etti. 

UZMANLARDAN UYARI

Ancak uzmanlar örümceğin görüntüsü dışında korkulacak bir şey olmadığını belirtiyor.  Türkiye'de bu örümceğin 33 türünün tespit edildiğini aktaran uzmanlar, bunların 20'sinin endemik olduğunu kaydediyor. Zehirli oldukları ve ısırdıkları yeri çürüttükleri haberlerinin kesinlikle doğru olmadığının altını çizen uzmanlar, “Işığa duyarlı hayvanlar oldukları için ışığa gelen böcekleri avlamak isterler ve yerleşim yerlerindeki ışıklara gelerek insanlarla sık sık karşılaşırlar. Hızlı hareket ettikleri için uçtukları ya da zıpladıkları intibası uyandırır. Yurdumuzda çeşitli zehirli akrep ve örümcek türleri bulunsa da böğü türlerinden hiçbiri tehlike arz etmemektedir" diyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

 

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