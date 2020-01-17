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Akyurt'ta kitap okuma yarışması sonuçlandı

Akyurt Belediyesi ve Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte düzenlediği “Akyurt Okuyor” Ödüllü Kitap Okuma Yarışması tamamlandı.
Akyurt'ta kitap okuma yarışması sonuçlandı

Yarışmanın ödülleri Kültür Merkezi Necip Fazıl Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcısı Cemalettin Sarp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, okul müdürleri, öğretmenler ve yarışmaya katılan öğrenciler yer aldı.
TOKİ Ortaokulu öğrencileri gitar eşliğinde güzel bir konser vererek ödül törenine renk kattı.

DERECEYE GİRENLERE ALTIN HEDİYE

Lise, ortaokul ve ilkokullar arasında düzenlenen yarışmada öğrenciler kendilerine verilen kitapları okudu ve sınava tabii tutuldu. 3 kategoride de Akyurt Belediyesi tarafından birinciler yarım, ikinciler çeyrek, üçüncüler gram altın ile ödüllendirildi.

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Lise kategorisinde birinci olan Cemre Nur Çinik, ikinci Sevim Karakoç ve üçüncü Sümeyye Top ödüllerini Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’tan alırken, ortaokullarda dereceye girenlerin ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, ilkokullarda ilk üç sırayı alanların ödüllerini ise Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Sarp verdi.
Başkan Hilal Ayık yarışmaya katılan öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada “Bu yarışmanın kaybedeni yok. Hamdolsun bin 200 öğrencimizi kitapla buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız gençlerimizin kitapla iç içe, okuyan, öğrenen, kendini geliştiren bireyler olmasıdır. Hem Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz hem de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında kıymetli öğretmenlerimiz çok büyük emek verdiler. Ancak teşekkürün en büyüğü öğrencilerimizedir. Kitaplarımızı okuyarak hem yarışmaya hazırlandılar hem de okuduklarını kavrayarak donanım kazandılar.” İfadelerini kullandı.

Katılım belgeleri ve ödüllerin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
 

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